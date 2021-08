Segunda muerte por la variante Delta: tenía 38 años y era contacto estrecho del caso cero

lunes, 23 de agosto de 2021 16:26

Murió otra persona que tenía la variante Delta de coronavirus. Era una mujer de 38 años que estaba internada en el Hospital Rawson de Córdoba y que era contacto estrecho del denominado “paciente cero” que murió el domingo. El director del centro de salud en el que la mujer estaba internada, Miguel Díaz, explicó que “no estaba vacunada y tenía comorbilidades”. Se encontraba alojada en el Hospital desde hace dos semanas y tenía neumonía bilateral grave.

El denominado “paciente cero” tenía 62 años y estaba acusado de no cumplir el aislamiento luego de volver de Perú y haber propagado el virus. Estuvo internado por una neumonía bilateral y murió durante la madrugada por causa de una arritmia cardíaca de la que no se pudo recuperar.

Díaz explicó que hace dos semanas que la mujer estaba internada en este hospital, que tenía neumonía bilateral por la variante Delta y que estaba asistida con respirador. Confirmó que era contacto estrecho del “paciente cero” y que no estaba inmunizada contra el COVID-19. Aclaró que no se había inoculado por tener problemas de salud y aseguró que no era “antivacunas”.

Dijo que la mujer que murió era “del mismo conglomerado epidemiológico” del hombre. Mencionó que desde la aparición del primer caso positivo de la variante Delta tres personas necesitaron internación, dos murieron y la tercera, una mujer, tuvo una enfermedad moderada y se recuperó con buena evolución porque estaba vacunada. Destacó que “es muy importante estar vacunado, más aún en las personas que tienen comorbilidades, como en los dos casos que fallecieron”.