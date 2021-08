Cafiero: "queda pendiente revertir los 20 puntos de caída del salario real"

lunes, 23 de agosto de 2021 22:30

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que "la Argentina viene recuperándose" de más de un año de pandemia; destacó que ?"en los últimos 10 días hubo 10 anuncios de inversión de empresas" de distintos rubros y sostuvo que "queda pendiente" revertir "los 20 puntos de caída del salario real" que se dieron durante el Gobierno de Mauricio Macri.



"La Argentina viene recuperándose porque tuvo la decisión el Presidente (Alberto Fernández) el año pasado de generar todas las políticas de protección necesarias. Este año esas políticas de protección se convierten en políticas de reactivación económica", describió Cafiero por C5N.



También resaltó que "en los últimos diez días hubo diez anuncios de inversión de empresas distintas en Argentina, algunas relacionadas a economía del conocimiento, otras a la metalurgia, a los recursos naturales, a los alimentos, a la industria textil".



Agregó que en "quince sectores que observa el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), 13 tienen síntomas de recuperación y reactivación concretos; la industria está creciendo a niveles superiores a 2019 y en algunos casos superiores a 2018".



Sobre si la evolución salarial de 2021 será mayor a la inflación, aseguró que "estamos trabajando para eso" y dijo desde el primer semestre los números muestran que se ha "podido recuperar la caída del salario real que trajo la pandemia; ahora lo que queda pendiente son los 20 puntos de caída del salario real que fue el saldo que nos dejó el Gobierno de Macri".



El funcionario aseguró que "ese compromiso es el que el Presidente planteó" y por eso "este año la Argentina vuelve a crecer después de la caída producto de la pandemia en 2020 y de las políticas económicas de 2018 y 2019".



Estas políticas, sostuvo, se deben "atar" a la "campaña de vacunación" que "tanto han querido bastardear mediáticamente", aseveró, y concluyó: "Cuando salgamos de la pandemia, los argentinos vamos a tener que decidir si queremos ir para atrás o queremos ir al futuro, para adelante".



Lo que resta, añadió, es que "ese crecimiento" se distribuya "en toda la sociedad y para que se distribuya en toda la sociedad uno de las variantes tiene que ser que los salarios y los haberes le ganen a la inflación, a los precios; lo venimos cumpliendo pero necesitamos acentuarlo en esta segunda etapa del año"



Sobre la causa que involucra a Macri con el presunto envío de municiones al Gobierno de facto en Bolivia, Cafiero declaró: "No sólo no condenó el golpe de Estado sino que terminó siendo parte del contrabando de municiones a Bolivia, a quienes estaban reprimiendo a los que querían sostener la democracia en el país". Y pidió "que haya justicia" porque "hubo un hecho totalmente condenable".



Añadió que Fernández "antes de asumir ya le estaba tendiendo una mano al pueblo boliviano, a Evo Morales en ese momento" y el exmandatario le dijo "vos me salvaste la vida".



Cafiero abogó por "volver a hermanarnos" con el pueblo boliviano y opinó que "la dirigencia lo sabe, el actual presidente (Luis) Arce lo sabe, siempre tiene palabras de mucho reconocimiento hacia la tarea de Alberto".



Sobre la causa, dijo que "está muy avanzada la investigación en Bolivia y queremos que así contribuya a que se sepa quiénes fueron los responsables".



También se refirió a la bajante del río Paraná y destacó que se armó una mesa de análisis y "se empezó a trabajar con los diferentes ministerios".



Explicó que el 13 de agosto hubo una "reunión con las autoridades de las provincias y ahí se determinó, a partir de una decisión del Presidente, de decretar la emergencia hídrica en toda la cuenca" y la conformación de un "fondo específico de mil millones de pesos para empezar a desarrollar todas las obras de accesibilidad para las bombas necesarias para poder continuar con una política de emergencia"



Sobre el proyecto de Ley de Humedales que está en el Congreso y que de no ser tratado este año perdería estado parlamentario, Cafiero dijo que "se tiene que ir avanzando en esta agenda" ya que "está todo conectado" porque "las deforestaciones y el daño que se le hace al medioambiente" tiene un impacto en "el ecosistema y generan estas sequías tan profundas" que producen "este tipo de problemáticas".



Aseveró que están trabajando junto con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, "toda la agenda ambiental y de desarrollo sostenible que tiene que llevar adelante la Argentina" y en la cual "la ley de humedales es parte"



Finalmente, sobre la foto del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en Olivos, expresó: "La tratan de revestir como si una foto definiera un Gobierno, y a un Gobierno lo definen las acciones el compromiso permanente, y nosotros acá tenemos mucho para exhibir" en cuanto a logros.