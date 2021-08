AFIP notificó a 40.000 potenciales empleadores para regularizar a sus trabajadores

lunes, 23 de agosto de 2021 18:12

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó durante los primeros ocho meses del corriente año a unos 40.000 contribuyentes que fueron identificados como potenciales empleadores, por cruce de información y por los montos elevados de facturación, para que regularicen la situación de trabajadores.



Las notificaciones forman parte de una campaña de inducción para que empleadores de distintos sectores cumplan con la normativa laboral y regularicen a trabajadoras y trabajadores, informaron fuentes de la dependencia oficial.



Los potenciales empleadores que recibieron notificaciones son de los rubros servicios de comercio, intermediación financiera, industria y construcción, entre otros.



Así, como parte de su estrategia de fiscalización y control, la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP notificó durante los primeros 8 meses de 2021 a unos 40.000 contribuyentes que fueron identificados como potenciales empleadores.



Las misivas que inducen a regularizar la situación laboral de trabajadoras y trabajadores llegan al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) de los empleadores.



Pata ello, se precisó que la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP que encabeza Carlos Castagneto realiza evaluaciones sistémicas y cruces de información para identificar posibles situaciones donde no se estaría cumpliendo con la normativa laboral, ya sea la no registración de trabajadores o la subdeclaración de salarios.



Las evaluaciones se realizan sobre actividades consideradas de mayor riesgo, es decir aquellos sectores que presentan elevados niveles de informalidad.



También se trabaja sobre empresas con elevados niveles de facturación que no registran trabajadores.



Los contribuyentes contactados a través del DFE por la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social para que regularicen el presunto vínculo laboral está conformado en un 75% por personas jurídicas y un 25% por personas humanas.



"De nuestros registros surge que la empresa ha desarrollado actividad comercial durante el año anterior y no se encuentra inscripta como empleador, por lo tanto los invitamos a que revisen tal situación y de corresponder, procedan a inscribirse como empleador y registrar a sus trabajadores”, advierte la notificación que recibieron cerca de 40 mil contribuyentes.



La misma notificación recuerda que "todos los trabajadores tienen derecho a vacaciones, licencias varias, acceso a una obra social, jubilación y ART en caso de sufrir un accidente laboral".



De la misma manera, resalta que "el empleo registrado es inclusión social y promueve una sociedad justa".



Las fuentes, aclararon que en ningún caso recibir una notificación por parte de la AFIP implica una infracción, ya que todos los empleadores siempre pueden demostrar por qué no tienen trabajadores, si ese fuera el caso.