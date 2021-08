Uno de los defensores de la causa contra Yañez, denunció que hay "operaciones"

domingo, 22 de agosto de 2021 21:43

Se trata del abogado de Setefanía Domínguez, la participante del cumpleaños de Fabiola Yañez que se negó a seguir la estrategia judicial de la primera dama, alertó por las “operaciones con tufillo a inteligencia” para inculpar a su defendida, en el marco de la investigación judicial que lleva adelante le fiscal Ramiro González.

Mauricio D´Alessandro, defensor de Stefanía Domínguez, uno de las nueve comensales que acompañaron a la pareja presidencial aquel 14 de julio de 2020, advirtió a LA NACION sobre “operaciones con tufillo a inteligencia” sobre su defendida.

Domínguez fue la única que no aceptó el patrocinio de los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo, que también defienden a la primera dama. “Decidió cambiar de abogado porque se asustó, vio en los medios algunas operaciones con tufillo a servicios de inteligencia”, agregó D’Alessandro en diálogo con LA NACION.

En relación con las acusaciones contra Domínguez por la presunta distribución de las fotos, D’Alessandro enfatizó: “no van a encontrar nada porque no hay nada”. “De todos modos, no es delito divulgar una foto”, afirmó. El abogado sostendrá, en su momento, el pedido de inconstitucionalidad del DNU con el que el Gobierno estableció la cuarentena estricta, cuya violación (a través del artículo 205 del Código Penal) investiga el fiscal Ramiro González.

El fiscal comenzó la semana pasada a requerir a los involucrados que presenten, si es que lo tenían, el permiso de circulación para trabajadores esenciales que se requería en aquella fecha por el decreto con las restricciones firmado por Alberto Fernández.

Domínguez, que sí lo tenía, contaba además con un hisopado negativo, extraído horas antes de aquel festejo, otro de los atenuantes que presentará el estudio que la patrocina.

“Mucha gente le dice que se presente, que diga lo que sabe, algunos con buena intención, otros no tanto”, afirman cerca de la joven abogada y con la desconfianza como denominador común.

Desde la Casa Rosada salieron ayer a defender al Presidente con un argumento novedoso: no hubo delito porque en aquella fiesta nadie se contagió ni propagó la enfermedad. “Eso (el festejo en Olivos) ya tiene un fiscal que lo está investigando y se fijarán las sanciones. Yo creo que no fue un delito, porque si bien hubo una reunión no hubo propagación. Cuando (María Eugenia) Vidal hizo un asado después se contagiaron todos. El Código Penal dice que tuvo que haber propagación”, afirmó ayer el jefe de gabinete Santiago Cafiero en declaraciones radiales.

“Es un tema terminado para el Gobierno y para la mayoría de la sociedad”, agregó el jefe de Gabinete en declaraciones a radio Mitre. “No me pasó que me hablen de la foto. La cabeza de la gente está en otra cosa. Y la reputación del Gobierno no se juega por una foto o una frase, es un reduccionismo que no tiene sentido”, completó el funcionario, cercano al Presidente y con la repetida intención de cerrar el episodio.

FUENTE: LA NACIÓN