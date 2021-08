Pepe Mujica, sobre la fiesta en Olivos: “A los presidentes no se les puede perdonar”

viernes, 20 de agosto de 2021 17:25

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica opinó sobre el escándalo que envuelve al Gobierno argentino luego de que se filtraran las fotos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta presidencial de Olivos en plena cuarentena del año pasado. “A los presidentes no se les puede perdonar”, aseguró.

En una entrevista con Telenoche de Córdoba (ElDoce) primero afirmó que “debe haber multitudes de cumpleaños que en plena pandemia se festejaron”. Sin embargo, marcó una clara diferencia en este caso en particular, por tratarse del Presidente.

Pese a la crítica a Alberto Fernández por la celebración durante la cuarentena, en reiteradas oportunidades hizo referencia al difícil trabajo que está llevando adelante desde que asumió el puesto en diciembre de 2019. “Cuando asumió le dije ‘qué changa te agarraste’”, recordó. “La Argentina debería haber elegido a un mago en ese momento. El hombre está lidiando con un potro de mil cabezas y mil patas”, expresó Mujica.

El exmandatario se refirió también a la relación actual entre ambos países. “No anda mal del todo pero debería andar mejor. O avanzamos con la región entera o no avanzamos”, sostuvo.

El escándalo por la celebración en Olivos no paró de generar repercusiones desde que estalló, con la difusión de las fotos, a las que siguieron videos. Allí se ven amuchados a la primera dama junto a amigos y a su pareja, el Presidente; todos sin barbijo ni distanciamiento social, medidas clave para prevenir los contagios de coronavirus. Las imágenes son del 14 de julio del año pasado, fecha en que regía la cuarentena dura por la pandemia, en momentos en que estaban prohibidas las reuniones sociales.

Una de las invitadas a la fiesta en Olivos pedirá la inconstitucionalidad del DNU que impuso la cuarentena estricta

La causa judicial por las visitas a Olivos en medio de la cuarentena avanza. En ese marco, Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola Yañez y una de las personas que participó del cumpleaños en julio del 2020, planteará ante la Justicia la inconstitucionalidad del DNU presidencial que estableció el aislamiento obligatorio. Lo hará a través de su abogado, Mauricio D’Alessandro.

Aunque en la investigación que lleva adelante el fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Casanello no tiene imputados, Stefanía Domínguez presentó un abogado: Mauricio D’Alessandro, conocido mediáticamente y en el mundo político. El Presidente aún no se ha presentado en la causa ni siquiera con defensor, pero sí lo hicieron el resto de los investigados, entre ellos, Yañez.

“Para decir que no se puede salir de la casa no alcanza con un decreto. El artículo 23 de la Constitución dice que es necesario decretar el estado de sitio a través del Congreso de la Nación para limitar el derecho a la reunión. Es algo técnico y legal. Se necesita una ley”, dijo D’Alessandro. “No pueden limitar derechos de transitar o reunirse sin una ley del Congreso. No es posible que se le aplique, no solo a Stefanía, a ninguno de aquellos que salieron a la calle y recibieron las 55.000 causas penales que hay”, agregó el representante de Domínguez, que también es abogada.

Fuente: TN