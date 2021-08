Comienza la vacunación contra coronavirus para adolescentes con factores de riesgo

lunes, 2 de agosto de 2021 18:48

El Consejo Federal de Salud (Cofesa), integrado por los ministros de las carteras sanitarias de Nación y las provincias, lanzó oficialmente hoy la vacunación contra el coronavirus para adolescentes de entre 12 a 17 años con factores de riesgo o priorizados, quienes recibirán dosis del laboratorio estadounidense Moderna.



"Durante el último tiempo estuvimos intercambiando información con los equipos técnicos para la inclusión de adolescentes priorizados y ya las jurisdicciones cuentan con las dosis para iniciar la vacunación en este grupo", dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien destacó que se iniciará con la vacunación desde este martes.



Los criterios de inclusión fueron consensuados en reuniones del Cofesa anteriores y contaron con el aval de especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y expertos, además de la recomendación formal de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain).



La población objetivo definida es la conformada por adolescentes con diabetes tipo 1 o 2 , obesidad grado 2, enfermedad cardiovascular crónica como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas con insuficiencia cardíaca y/o cianóticas no corregidas, desnutrición grave, enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica), síndrome nefrótico.



También incluye a aquellos con enfermedad respiratoria crónica, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave, requerimiento de oxígeno terapia, enfermedad grave de la vía aérea, hospitalizaciones por asma, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio, enfermedad hepática como cirrosis, personas que viven con VIH, pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos.



Además, suma a personas con trasplante de células hematopoyéticas, pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o "activa", personas con tuberculosis activa, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, Síndrome de Down, personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos, personas con inmunodeficiencias primarias.



La vacunación abarca a personas gestantes de 12 a 17 años, en cualquier trimestre del embarazo, previa evaluación de riesgo/beneficio individual, adolescentes que viven en lugares de larga estancia, personas de 12 a 17 años con carnet único de discapacidad (CUD) vigente y personas de 12 a 17 años con pensión no contributiva con Certificado Médico Obligatorio.



Vizzotti también destacó el objetivo de este mes de lograr que el 60% de la población de 50 años y más cuente con el esquema completo, porque "agosto debe ser el mes de las segundas dosis", señaló.



"Es necesario fortalecer este concepto y tener un salto cuantitativo lo más rápido posible ante la variante Delta", dijo Vizzotti, y agregó que "el foco para este mes es completar los esquemas".



Para alcanzar este objetivo, las autoridades prevén la llegada de más dosis de las distintas vacunas al país y progresar en los estudios locales de intercambiabilidad de vacunas para generar evidencia local que permita avanzar en este sentido, además de evaluar la evidencia internacional sobre combinación de vacunas de distintos proveedores, manifestaron desde la cartera sanitaria nacional.



Sobre los avances del plan de vacunación, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, refirió que ya completaron su esquema el 63,4% de los mayores de 70 años; el 51,9% de las personas con 60 años o más, y el 39,9% de las personas a partir de los 50 años.



Además, el 21,9% de la población con 18 años o más ya cuenta con las dos dosis; mientras que el 77,2% de la población mayor de 18 años tiene una dosis.



En tanto, la directora nacional de Epidemiologia e Información Estratégica, Analía Rearte, presentó en la reunión de hoy el estado de situación sobre la variante Delta en el país, y aclaró que al momento la variante predominante en el país es la de Manaos.



La funcionaria informó que en total se han detectado 89 casos de variante Delta en todo el país: 40 en la ciudad de Buenos Aires, 22 en la provincia de Buenos Aires, 19 en Córdoba, 6 en Santa Fe, uno en Salta y uno en Tucumán.



También destacó que se trata de 70 casos de variante Delta importados, 17 confirmados relacionados con importación, 2 sin nexo conocido con la importación y 19 positivos y sintomáticos relacionados a la importación, pero sin confirmación de variante.



Vizzotti aclaró que "no es lo mismo circulación comunitaria que predominante, pero es una posibilidad concreta y hay que seguir trabajando fuerte para demorar el avance de Delta, tanto al ingreso al país como en las jurisdicciones".



La ministra mencionó las estrategias que están llevando adelante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba con la búsqueda de contactos para demorar la posibilidad de que se siga transmitiendo la variante Delta, y los ministros de Salud de esas jurisdicciones compartieron sus experiencias.