Las provincias extienden la presencialidad cuidada en las escuelas

jueves, 19 de agosto de 2021 19:44

El regreso gradual a la presencialidad en las escuelas, con protocolos de cuidados sanitarios y vigilancia epidemiológica, va sumando actividades y extensión horaria en las provincias a medida que bajan los contagios de coronavirus y avanza la campaña de vacunación nacional.



Autoridades educativas consultadas por las corresponsalías de Télam señalaron que, tras el receso escolar de invierno, las clases volvieron con presencialidad plena en las zonas rurales o de baja matrícula y con sistema de burbujas y alternancia en las ciudades, de acuerdo con las posibilidades de cada espacio educativo, mientras se preparan para avanzar hacia la asistencia total cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan.



Por otra parte, varios funcionarios coincidieron en que la virtualidad se seguirá utilizando en diversas situaciones, como ocurrió hoy cuando a raíz de una fuerte nevada la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche suspendió las clases presenciales y las dictó on line para que los estudiantes no tuvieran que exponerse a las complicaciones climáticas.



A principios de agosto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, había indicado que según lo acordado por el Consejo Federal de Educación habrá un "regreso a la presencialidad cuidada" en las aulas a raíz del "marcado descenso en la cantidad de casos" de coronavirus y porque "ningún distrito urbano hoy está en situación de alerta epidemiológica".



"Se va a contar con esquema de burbujas y con todas las medidas de distanciamiento", remarcó Trotta y recordó que en este proceso será "fundamental sostener el distanciamiento como estrategia para evitar que se aumente el nivel de contagiosidad en los establecimientos educativos".



En este contexto, la gobernadora rionegrina Arabela Carreras ratificó hoy su "firme convicción de que los chicos tienen que volver a la escuela" y detalló que ya fue distribuido un "cronograma" para el regreso gradual a las aulas desde el lunes.



Según el Ministerio de Educación y Derechos Humanos local "el 23 de agosto volverá la educación inicial y la educación especial" a la presencialidad; "el 30 será el turno del nivel primario común y personas adultas" y "el 13 de septiembre será el regreso de la educación secundaria".



"Tenemos un nivel de vacunación muy intenso, si queda algún sector sin vacunar con su segunda dosis hay que priorizarlo, cada persona tiene que ser proactiva en esto porque los vacunatorios están todos abiertos, por lo tanto se puede acceder a la vacunación", expresó Carreras, y aseguró que en el caso de la docencia "existen todos los protocolos para que las personas en riesgo" tengan un esquema "específico" o puedan ser "eximidas de la presencialidad".



También la ministra de Educación y Derechos Humanos provincial, Mercedes Jara Tracchia, aclaró que el regreso a la presencialidad "siempre será en el marco de los cuidados porque la pandemia no terminó".



En Mendoza, a partir del lunes 23 los estudiantes de primaria y educación especial tendrán clases presenciales todos los días según el calendario escolar considerando a cada grado cómo agrupamiento único.



En tanto, en el nivel Secundario continúan las clases presenciales en la provincia según el Plan Organizativo Institucional que cada escuela haya decidido con estricto cumplimiento del protocolo sanitario actualizado, indicaron fuentes de la cartera educativa.



En Jujuy, desde el martes 24 de agosto -tras el feriado provincial por el Éxodo jujeño- y hasta la primera semana de septiembre se avanzará en un "retorno progresivo de la totalidad de los docentes" a las aulas en los niveles inicial, primario y secundario, informó a Télam la secretaria de Gestión Educativa, Silvina Camusso.



Los alumnos seguirán con "burbujas" en las aulas con matrículas que excedan los 15 alumnos, quienes acuden día de por medio y volverán a dictarse presencialmente las materias especiales y a partir del 30 de agosto volverán los docentes de espacios curriculares de la formación general que dictaban clases de manera remota.



En la provincia de Buenos Aires las clases volvieron a ser presenciales para más de 4 millones de alumnos en los 135 municipios tras el receso invernal en los colegios estatales y privados en los tres niveles de educación y de acuerdo a los protocolos establecidos por el Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las Clases Presenciales, acordado con gremios y el resto de la comunidad educativa el año pasado.



Ese Plan establece pautas para la organización institucional de las escuelas para posibilitar el distanciamiento social, uso de tapabocas, la adecuada circulación de aire, la limpieza y desinfección de los establecimientos y la higiene personal.



En Santa Fe, las clases regresaron el 26 de julio con presencialidad en todos los niveles y la ampliación del tiempo de los alumnos en las escuelas lo que implica una carga horaria similar a la que existía previo a la pandemia dado que pasó de una jornada reducida de tres horas y media, a una jornada simple completa, de 4 horas y 15 minutos.



En cuanto al cursado, continua con el mismo sistema bimodal que alterna entre la presencialidad en burbujas, con trabajos en el hogar.



Mediante una circular, el gobierno santafesino informó que a partir de esta semana se encuentran habilitadas las clases de Educación Física y de los Talleres de Educación Manual como así también la Formación Profesional y las propuestas curriculares dictadas en contra turnos ante la disminución de casos de coronavirus.



En Córdoba, el 9 de agosto comenzó el regreso paulatino a la "presencialidad plena" en los establecimientos educativos, públicos y privados, que reúnan las condiciones para garantizar el cumplimiento de los protocolos, mientras que en el resto de las escuelas con matrículas numerosas se mantiene la modalidad burbujas alternadas con virtualidad.



Los datos oficiales detallan que la presencialidad plena está activa en más de 4.200 salas de escuelas estatales, también en 927 de las 936 escuelas rurales primarias y en 50 de las 119 secundarias.



En todos los casos se agrega una hora de actividad, que de cuatro horas pasó a cinco, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza, del vínculo pedagógico y completar los contenidos del aprendizaje prioritario.



Tierra del Fuego tiene previsto la continuidad del sistema de semi presencialidad en el dictado de clases, al menos para lo que resta del año lectivo, y evalúa modificaciones específicas en función del avance del Plan Nacional de Vacunación, explicaron a Télam fuentes del Ministerio de Educación fueguino.



De esta forma, los alumnos de las escuelas públicas asisten de manera alternada (una semana sí, y otra no) y por grupos definidos para acotar la posibilidad de nuevos brotes de coronavirus.



El secretario de Educación de la provincia, Pablo López Silva, confirmó que, en los períodos sin presencialidad, los estudiantes "continúan recibiendo contenidos y trabajando con sus docentes a través de mecanismos virtuales definidos por cada una de las instituciones".



En Chubut, la ministra de Educación, Florencia Perata, aseguró a Télam que "la modalidad en las escuelas es de presencialidad con reducción horaria, combinado con virtualidad, con la idea de ir avanzando en la extensión horaria hasta llegar con el turno de 8 a 12".



"Hasta ahora el dictado se hacía con los alumnos por ejemplo de 8 a 9,30 y ahí terminaba, tras lo cual los docentes se abocan a atender el modo virtual, pero lo presencial lo vamos extendiendo de manera gradual con buen resultado al menos en el nivel primario e inicial", explicó.



La funcionaria reconoció que "las dificultades más grandes las tenemos en el nivel secundario donde los docentes cobran bajo la modalidad de hora cátedra que es difícil de hacer coincidir con el horario de presencialidad, pero igual se avanza".



En Neuquén los estudiantes concurren a las aulas bajo la modalidad de "burbujas" que alternan semana por medio en todos los niveles, con los protocolos dispuestos por las autoridades educativas.



En La Pampa, el Ministerio de Educación informó que desde el reinicio de las clases, tras el receso invernal, 53.792 docentes y más de 9 mil estudiantes volvieron a las aulas, mientras la vacunación contra la Covid-19 en el sector docente supera el 98%.



En Entre Ríos, desde el 26 de julio las clases volvieron a tener la carga horaria completa y de manera presencial para los niveles inicial, primaria y secundaria, en instituciones públicas y de gestión privada, aunque continúan las modalidades mixtas o de burbujas en instituciones con gran cantidad de estudiantes o poco espacio.



Y, según fuentes educativas, la semana de presencialidad de cada burbuja es completa: de lunes a viernes y con la carga horaria determinada completa, con excepción de las escuelas de modalidad especial, mientras el horario de ingreso y egreso es escalonado, con recreos programados para evitar aglomeraciones, bajo medidas de higiene y seguridad y el uso del tapabocas obligatorio para directivos, docentes, auxiliares y estudiantes.



El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, explicó que se busca "llegar a la presencialidad plena en la finalización del ciclo lectivo 2021", y así "revertir las desigualdades que va a dejar la pandemia".



En San Luis, con más del 85 % de presencialidad en los tres niveles educativos y el avance en la vacunación contra la Covid 19, el ministro de Educación provincial, Andrés Dermechkoff, indicó que se espera llegar al final del ciclo lectivo "con una presencialidad en el último año de la secundaria del 100%".



"La provincia registra entre el 85 a 90 por ciento de una presencialidad cuidada, desde antes del receso invernal, con la posibilidad de optar por la virtualidad en caso de pertenecer a un grupo de riesgo conviviente", afirmó el funcionario y dijo que eso permite avanzar "con mucha cautela en la posibilidad de una presencialidad total para estudiantes del último año de secundario que estén vacunados".



La provincia, autorizó la semana pasada la apertura de buffet y copas de leche en sus establecimientos y el dictado de materias especiales como educación física.



En San Juan, "se inició un proceso gradual de regreso a la presencialidad total en los establecimientos", dijeron fuentes de la cartera educativa y señalaron que "el proceso está empezando por los departamentos alejados y zonas rurales, donde la matrícula de estudiantes es reducida, para continuar progresivamente con los departamentos e instituciones restantes de gestión estatal y privada".



Actualmente en las escuelas rige el sistema de "presencialidad cuidada con burbujas mixtas" con el alumnado dividido en 2 y por el que un grupo asiste a clases una semana, mientras que el otro recibe clases virtuales y, según las fuentes, "la idea es que de a poco la distancia entre las burbujas se vaya acortando y que se intercalen días en las próximas tres semanas, para llegar a la última semana de septiembre con presencialidad total y con el cuidado de los protocolos".



En Salta, las clases también siguen presenciales y en burbujas, aunque los docentes llevan adelante un paro desde el regreso del receso escolar, convocado por los Docentes Autoconvocados, con acatamiento dispar en la provincia por lo que las autoridades trabajan sobre ese conflicto.



La Rioja comenzó con clases combinadas luego de las vacaciones de invierno, con 2 o 3 días presenciales y el resto virtuales en todos los niveles y en todos los años y, según fuentes del Ministerio de Educación consultadas por Télam, "aún no se modificará esta modalidad de clases" mientras "las clases especiales como por ejemplo Educación Física entre otras, se dan tanto presenciales como virtuales".



El ministro de Educación, Ariel Martínez, dijo que se "incorporaron al sistema las estrategias combinadas y la habilitamos para todos los niveles, modalidades, grados y años de la trayectoria obligatoria. Esto significa que tenemos clases presenciales y virtuales, pero no quiere decir que sea en forma simultánea la presencialidad en todos los niveles y modalidades".



En Misiones, el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, explicó que se notificó a los docentes que el CGE adhería a un decreto de la gobernación que establece desde hoy "la vuelta a la presencialidad de todos los docentes que estaban exceptuados" y apuntó que se hacía "todo en virtud de la situación epidemiológica y del avance de la vacunación en el sector docente les estamos invitando a volver a la presencialidad".