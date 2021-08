La variante Delta no le da respiro a Córdoba

jueves, 19 de agosto de 2021 21:19

Otros dos contagios de coronavirus con la variante Delta fueron confirmados hoy en la provincia de Córdoba, por lo que suman 47 los pacientes afectados por esa cepa en la provincia.



Según el informe oficial, no se conocieron nuevas internaciones de pacientes que tienen esta variante de la India, mientras continúa internado en terapia intensiva el denominado "paciente cero", el hombre que regresó de viaje de Perú, no respetó el aislamiento obligatorio y generó un brote de contagios intrafamiliares.



Ayer no se habían registrado casos nuevos de pacientes con la variante Delta en la provincia.



De los nuevos casos confirmados, se conoció que están vinculados a otros positivos detectados esta semana en la localidad de Deán Funes, en el norte provincial, donde se estudia cuál es el nexo epidemiológico que llevó la cepa India al lugar.



En la jornada se confirmaron 1.631 casos nuevos de Covid-19 en la provincia de Córdoba y 14 fallecimientos por esta causa, mientras que el nivel de ocupación de camas críticas es del 26,1%, producto de que 917 personas permanecen internadas.