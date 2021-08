Manes dijo que los argentinos "quieren trabajo y educación"

miércoles, 18 de agosto de 2021 17:51

El precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, Facundo Manes, aseguró hoy que los argentinos “son mucho más inteligente que la dirigencia y quieren trabajo y educación”. “A veces la dirigencia se está peleando por temas personales y los argentinos quieren trabajo y educación, que la dirigencia empiece a pensar en el bien común y no en peleas de telenovela”, sostuvo durante una recorrida por San Miguel.



El precandidato radical aseveró que “Argentina viene involucionando hace décadas" y agregó que "a la Argentina le va mal" y que es "uno de los pocos países del mundo que sin guerra involuciona”. “Necesitamos prácticas diferentes porque las fórmulas de siempre nos han llevado a esta decadencia y para eso necesitamos salir por arriba del laberinto, no es por el medio, es por arriba y para eso necesitamos que la sociedad se involucre, que de el paso como nosotros, no podemos renunciar a la Argentina”, graficó.



Luego de visitar el Centro de Operaciones Municipales de San Miguel, Manes fue invitado a conocer el Programa Encontrarte, que busca ayudar a los chicos a mitigar los efectos de la falta de presencialidad en las escuelas más vulnerables.



“En San Miguel me encontré con una gestión presente, que cuida a los vecinos y se preocupa por su calidad de vida”, dijo Manes. En su recorrida estuvo acompañado por Joaquín de la Torre, precandidato a senador provincial, quien expresó que “Facundo es una figura que a quien lo conoce le genera mucha empatía”.



“Estuvimos con vecinos que le agradecen su valentía, su patriotismo, el haber tomado la decisión de dar el paso. Facundo es un héroe moderno que tomó la decisión de salir de su comodidad y claramente tiene las dos condiciones necesarias para ganarle al kirchnerismo, la de patriota y la de mejor oferta electoral”, concluyó.