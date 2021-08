Trotta confía en lograr esta semana a un acuerdo salarial con los gremios docentes

martes, 17 de agosto de 2021 18:32

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que espera "acordar una nueva paritaria" esta semana con los sindicatos docentes nacionales y remarcó que, de prosperar esa instancia, será "la séptima" negociación firmada entre el Estado nacional y los gremios.



"La semana pasada he tenido una reunión por la paritaria nacional docente y espero en las próximas 48 o 72 horas poder arribar a un acuerdo con los cinco sindicatos nacionales para acordar una nueva paritaria", expresó Trotta a Télam en Santiago del Estero, donde hoy inauguró junto al gobernador Gerardo Zamora obras, entregó netbooks y firmó convenios.



En ese sentido, y aunque no habló del porcentaje de incremento de sueldo, el funcionario nacional aseguró que "el salario docente le va a ganar a la inflación".



"Va a ser la séptima paritaria que firmamos el Estado Nacional con los cinco sindicatos nacionales", indicó y renovó la postura del gobierno nacional de continuar el diálogo con los gremios docentes y de "priorizar la inversión educativa".



"Vamos a cumplir nuestra palabra, la palabra del presidente Alberto Fernández: Que el salario docente le va a ganar a la inflación", insistió.



Al ser consultado sobre porcentajes del aumento, manifestó que están "negociando una propuesta", la cual "no la quiero hacer pública hasta que la acordemos", sin embargo, sostuvo que "creo que la negociación está bien encaminada".



Por otra parte, Trotta consideró que "tenemos que intensificar la presencialidad (en las aulas), a partir de la mejora de los indicadores sanitarios epidemiológicos".



"Hoy tenemos presencialidad en las 24 jurisdicciones educativas", resaltó y por eso "tenemos que sostener los cuidados como nos marcan todavía los especialistas".



A la vez indicó que la cartera educativa nacional mantiene un "diálogo constante" con los especialistas para que "llegado el momento podamos modificar, si es posible, los protocolos para que nos permitan una mayor intensificación de la presencialidad".



Sin embargo, aclaró que por el momento "la pandemia todavía no ha pasado, aunque si estamos en una situación mucho más positiva, con la mejora de los indicadores sanitarios epidemiológicos".



Asimismo, consideró que "se avanza de manera contundente y rápida en el proceso de vacunación, tanto de primera como de segunda dosis", lo cual "nos permite tener un horizonte de superación de la pandemia, pero mientras tanto tenemos que seguir sosteniendo los cuidados".



Al hacer un balance, Trotta sostuvo que "han sido dos años muy difíciles para toda nuestra sociedad, han sido dos años de pérdida, dolor, angustia, pero también de mucho esfuerzo".



"La pandemia ha impactado en el ámbito sanitario, económico, laboral y por supuesto también en el campo educativo, por eso en cada decisión que nosotros hemos adoptado se vincula a garantizar los aprendizajes efectivos de nuestros estudiantes, a la reorganización de la propuesta pedagógica, como hemos hecho", puntualizó.



Detalló además que las instancias de evaluación para que niños y adolescentes puedan promover este ciclo lectivo "van a tener que aprobar el 70% de los contenidos priorizados".



En ese aspecto explicó que "aquellos que no estén en esa situación, por supuesto se seguirá desplegando las instancias de acompañamiento para garantizar la posibilidad de que la puedan acreditar, por supuesto, aprendiendo".



"En eso debemos seguir trabajando, no solo de cara a este ciclo lectivo, sino la propia extensión del ciclo lectivo para los estudiantes que estén en esa situación tanto en diciembre, febrero y, de ser necesario en marzo", completó.



Trotta indicó además que de continuar el descenso de casos de coronavirus y al compás fuerte avance del plan estratégico de vacunación, el 2022 "creemos que es el momento que vamos a poder recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia".



"Pero por supuesto va a seguir siendo un año donde vamos a tener que priorizar todo un trabajo para recuperar los aprendizajes que nos han quedado pendientes en estos ciclos excepcionales", concluyó.