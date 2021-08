Quirós sobre tercera dosis de vacuna contra el coronavirus: "Es un debate extemporáneo en Argentina"

martes, 17 de agosto de 2021 09:28

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló hoy que la aplicación de una tercera dosis de vacunas contra el coronavirus es un debate "extemporáneo" en la Argentina, porque "estamos concentrados en completar los esquemas en la población de riesgo" y recordó que "la segunda dosis es muy protectiva para la variante Delta".



"Es un debate que está extemporáneo en la Argentina porque aquí hoy necesitamos vacunar con las segunda dosis a toda la población de riesgo; sabemos que la segunda dosis es muy protectiva para la variante Delta, sobre todo para cuadros graves y muerte, donde tiene una eficacia muy similar a las otras variantes", dijo Quirós.



En su habitual conferencia de prensa matinal sobre la situación del coronavirus, indicó que no se podrá "impedir que circule la variante Delta, lo que sí estamos pudiendo es retrasar esa circulación gracias al esfuerzo de todos los gobiernos y ganar tiempo para seguir vacunando y que esa tercera ola signifique aumento de casos pero no represente internaciones y fallecimientos como pasó en Israel o el Reino Unido".



En la Ciudad de Buenos Aires el 88% de la población mayor de 18 años ya recibió la primera dosis; y el porcentaje de población total que inició el esquema es del 68%, mientras que el 35% de los porteños ya recibió la segunda dosis.



"Nos quedan unas 100 mil primeras dosis para lograr un nivel de protección muy alto, y nos queda un millón de personas que ya recibieron la primera dosis y tienen que recibir la segunda, y eso representa varias semanas de trabajo intensivo", apuntó. En relación a cómo continuará el plan de vacunación, Quirós indicó que “hoy estamos vacunando con primer componente de Sputnik V que nos entregaron estos días, eso significa que vamos a poder avanzar con población mayor de 18 años que se había anotado y estaba esperando".



"Luego vamos a completar esquemas de segundas dosis tanto con un remanente de Moderna como de segundo componente de Sputnik que tenemos, y estamos esperando la entrega de componente 2 de Sputnik de producción local que se estaría dando hacia el final de la semana", precisó.



El Ministro afirmó que "mañana tendría que llegar Sinopharm y hacia el fin de semana estaríamos invitando a todos los que recibieron esta vacuna y ya cumplieron los 28 días a darse la segunda dosis; lo mismo sucede con AstraZeneca, que se estará convocando este fin de semana a completar el esquema a quienes se dieron la primera hace más de 56 días".



En cuanto a los estudios de intercambiabilidad de vacunas, adelantó que el martes próximo podrían anunciarse más resultados. "Estamos completando estudios de inmunidad celular (de infocitos T) en relación a la combinación de Sputnik V con Sinopharm", dijo e indicó que hasta "el día de hoy la respuesta de anticuerpos no ha sido lo suficientemente alta con ese esquema".



En referencia a los intercambios que se están aplicando, el titular de la cartera sanitaria porteña señaló que la combinación de Sputnik V con Moderna “ha tenido una respuesta de inmunogenecidad muy alta, incluso superior al esquema completo con Sputnik V”. Finalmente, Quirós señaló que "llevamos unas 14 semanas de descenso progresivo estando en este momento en los valores más bajos desde que comenzó la pandemia” e informó que “el promedio de los últimos siete días está en alrededor de los 500 casos diarios".