Manes: "La sociedad está harta y tiene la posibilidad de castigar conductas en las urnas"

sábado, 14 de agosto de 2021 10:25

El precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso que compite en la interna de la alianza Juntos que se desarrollará en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, aseguró hoy que la sociedad argentina “está harta y en unas semanas tiene la posibilidad de castigar conductas en las urnas”.



“Aunque tengamos una visión estratégica de país, aunque nos unamos, si no tenemos una revolución ética y moral no vamos a poder lograr el desarrollo”, consignó Manes durante una visita que realizó hoy al partido bonaerense de Tandil.



Según un comunicado difundido por su espacio, al referirse a las reuniones que se realizaron el año pasado en la Residencia presidencial de Olivos, Manes sostuvo que “es una muestra más que en la Argentina necesitamos una revolución ética y moral”.



“Me parece que la sociedad argentina está harta y en unas semanas tiene la posibilidad de castigar estas conductas en las urnas, porque necesitamos respuestas nuevas y dejar de lado las prácticas de siempre”, resaltó. Agregó que “vengo a aportar mi granito de arena para dos cosas: para discutir la Argentina del progreso, que es un cambio de paradigma con una revolución en el desarrollo humano, en el conocimiento, con políticas de estado y con un acuerdo y para sanar y unir a los argentinos”.



“Necesitamos liderazgos que nos unan, no que nos dividan, liderazgos que nos lideren con esperanza no con miedo", subrayó el neurólogo.