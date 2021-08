Fiesta en Olivos: los famosos que pidieron explicaciones y repudiaron lo ocurrido

viernes, 13 de agosto de 2021 20:45

Diferentes figuras del espectáculo argentino se volcaron a las redes sociales y medios de comunicación para expresarse en contra de la noticia que causó polémica en las últimas horas en el país: la trascendencia de la foto del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, cuando el país cursaba un estricto confinamiento por el coronavirus.

En este escenario se conoció que desde periodistas hasta artistas emitieron sus opiniones en base a lo ocurrido, más allá de que diferentes miembros del Gobierno e incluso el presidente Alberto Fernández, se lamentaron por el hecho.

Uno de ellos director de cine Juan José Campanella quien dejó un contundente mensaje en sus redes sociales: “Creo que en Casa Rosada ya pueden estar tranquilos y despejar sus dudas. Se cagaron en todos, nomás. Lo peor es el desprecio que mostraron por aquellos a los que la cuarentena más larga del mundo les arruinó la vida. (....) ¡Digan cheeesee!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Maximiliano Guerra fue otra de las figuras que se manifestó al respecto: “Salieron todos a culpar a la cumpleañera, hasta su pareja, sí, el propio presidente la culpó. Qué poca madurez para hacerse cargo de los errores, ¿no? Ya sabemos que “cuando el barco se hunde las primeras en saltar son...”.

En tanto que los dichos pronunciados por el exjefe de Gabinete del gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández, fueron tomados por la actriz Eugenia "La China" Suárez quien compartió una nota en sus redes sociales junto a la inscripción "Harta". El político había afirmado que el Presidente “llegó a la casa y había un cumpleaños” y luego preguntarse en voz alta si por ello el mandatario tenía “que cagar a palos a la mujer porque cometió un error”.

Jorge Rial fue otro que se sumó a la catarata de comentarios sobre el hecho, y fiel a su estilo recurrió a la ironía para referirse al tema: “Pocas veces se vio que el condenado, además, aporte el arma para ser ejecutado”, escribió el periodista de espectáculos. En tanto que Ángel de Brito tildó de “Nefasto” lo ocurrido, sumando el hashtag #LaFoto, situación a la que se sumó Yanina Latorre quien criticó: “Mientras tanto, Fabiola, Albertico y sus amigas de festejo en la residencia que mantenemos todos”.

“Indefendible es esta foto. De Mauricio Macri no me hubiera extrañado. Militaba contra la cuarentena. Pero Alberto Fernández deja a la intemperie a los miles de militantes que se jugaron la vida por el regreso de este gobierno al poder. Ni sé si alcanzan las disculpas que aún no pidieron”, escribió la periodista y panelista de Flor de Equipo (Telefe) Nancy Pazos.

En ese escenario, Cinthia Fernández, que hace poco tiempo confirmó su adhesión a la política, sumó: “De verdad sigo sin entender cómo Alberto Fernández no dio explicaciones ni deslizó desde su boca la palabra ‘perdón’. No puedo entender que ignore semejante falta de respeto a todos. Es tristísimo”.

Diario La Nación mostró que su editorial radial de Confesiones de la noche (Radio Mitre), Cristina Pérez dijo: “Luego de poner cara de estadista para anunciar restricciones, el Presidente se burlaba de los argentinos con una fiesta en Olivos”. Por otro lado, el periodista Eduardo Feinman, en tanto, calificó de “inmorales, impúdicos, obscenos, cínicos y psicópatas” a los responsables de los hechos denunciados.

Otra fue la periodista María O’Donnell quien dijo sin tapujos: “Que hubo un festejo de cumpleaños para Fabiola Yañez con diez invitados en Olivos en julio del 2020, en plena cuarentena estricta dispuesta por el Presidente, uno de los convidados, es un hecho a esta altura indisputable”.

Defensor del kirchnerismo y la administración actual, Víctor Hugo Morales, también apuntó contra el Gobierno por la foto en la Quinta de Olivos. “Normalmente cuando nos referimos a la oposición hablamos de sus mentiras, de sus visiones sesgadas, de sus disparates, su persecución, pero esta vez tienen razón”, señalaron. Mientras que Roberto Navarro consideró: “Alberto estuvo mal, se equivocó, actuó mal porque él carga con la responsabilidad de dar el ejemplo. Yo sé que muchos en este tiempo algún día se relajaron, algún gusto se dieron, lo he visto hasta en personas que yo quiero y respeto. Bueno, él no puede porque es el Presidente y tiene que dar el ejemplo”.