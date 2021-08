Convocan a voluntarios para la tercera fase de pruebas de la vacuna de Pfizer

viernes, 13 de agosto de 2021 21:13

La tercera fase de pruebas de la vacuna de Pfizer y BionTech se realizará en el Hospital Militar Central en simultáneo con importantes centros médicos de Estados Unidos y Brasil, por lo que fueron convocados voluntarios con el propósito de demostrar si esa inmunización puede prevenir en el día a día la enfermedad.

“Eso es lo que se buscará determinar en la Argentina, junto con Estados Unidos y Brasil en este caso, pero hay hoy 4 estudios ampliando a 7 en el mundo, todos los cuales involucran mínimamente 30 mil voluntarios, estamos hablando de 210 mil personas que están participando en el curso de los próximos meses en estudios para solucionar este problema, esos son 500 sitios en el mundo trabajando simultáneamente”, aseguró Fernando Polack, director del estudio.

De acuerdo a lo especificado por el investigador principal del ensayo clínico, “una vez que la gente ingrese al Hospital (HMC), ya va a tener un turno asignado, y a partir de allí continúa el proceso natural de un estudio clínico, cuyo principal estudio es seguridad y confidencialidad, esos son los dos ejes rectores que mueven toda la práctica que hacemos nosotros”.

Durante una charla brindada por YouTube dirigida a los voluntarios Polack destacó que "no hay evidencia científica" de que el virus del coronavirus pueda volver a desplegarse y generar infección una vez vacunados y que dar una tercera dosis "está pensada para evitar los contagios en personas que sólo tienen una sola dosis".

Polack destacó además que "no tenemos la respuesta de que una vez vacunados el coronavirus pueda volver a instalarse y generar enfermedad severa nuevamente, aunque hoy sabemos que no".

Hay otro interés de dar una tercera dosis para "volver a tapar la nariz", explicó Polack. lo que significa que "si hay muchas personas en una habitación no haya una que sea capaz de diseminarla. En países con poca circulación de personas como Nueva Zelanda esta estrategia es posible particularmente en personas que aún no han sido vacunadas".

Consideró que "puede ser que surja una cepa diferente de la que conocemos hoy en la que cual evitemos reforzarnos con una tercera dosis, pero esto es poco probable, el coronavirus no presenta nada raro. El CDC dice que hoy no hace falta revacunar con una tercera dosis de coronavirus".

"Mejora la performance de anticuerpos darse tres dosis pero no hace falta y no es aconsejable porque no tenemos muchos datos sobre el coronavirus. Por eso esta gente que hace un shopping de las vacunas y acumula varias vacunas diferentes tendrá muchas defensas contra el coronavirus pero también está jugando con su sistema inmune", explicó Polack.