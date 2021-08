Vizzotti reafirmó que "se trabaja para terminar el contrato formal" con Pfizer

jueves, 12 de agosto de 2021 11:40

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que “el trabajo que se hace con la empresa Pfizer es constante y se negocia para terminar el contrato formal” para adquirir vacunas contra el coronavirus elaboradas por ese laboratorio norteamericano.

Así lo expresó la funcionaria al recibir formalmente las primeras dosis Sputnik V elaboradas por Laboratorios Richmond en la Planta de Operaciones de Logística Farmacéutica de Andreani, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

En el marco del plan de vacunación que avanza en el país, Vizzotti, agregó además, que la aceptación de la población a la combinación de esquemas de vacunas contra el coronavirus “es altísima”, al recibir formalmente las primeras dosis Sputnik V.

En tanto que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que “la vacunación es optativa y que la política sanitaria la fija el Estado, no las empresas”, en respuesta al planteo del titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, sobre la posibilidad de no pagar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus.