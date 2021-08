La inflación bajó a 3% en julio y acumuló 29,1% en 2021

jueves, 12 de agosto de 2021 16:40

La inflación de julio fue de 3% y acumula 29,1% en 2021. La meta oficial para este año, fijada por el Gobierno en el Presupuesto, era de 29%. El dato mensual anotó la cuarta baja consecutiva y fue el más bajo del año. Sin embargo, no logra perforar el 3% desde septiembre de 2020, cuando marcó 2,8%.

En los últimos 12 meses, en tanto, el índice de precios al consumidor que elabora el Indec aumentó 51,8% y aceleró el ritmo interanual por octavo mes consecutivo.

Durante mes pasado, los incrementos fueron encabezados por los restaurantes y hoteles, que subieron 4,8%, con una fuerte suba en los servicios de alojamiento, en plenas vacaciones de invierno. También registraron alzas los servicios de salud (3,8%), por aumentos en los medicamentos; los alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%), por subas en verduras e infusiones; y otros bienes y servicios (3,2%).

“Varios rubros redujeron su tasa de inflación y permitieron una desaceleración general del IPC. Entre ellos se destacan Comunicaciones (0,4% versus 7% en junio); Indumentaria (1,2% vs. 3,5% el mes pasado), que registró la menor inflación desde febrero 2020; Transporte (2,3% vs. 3,3% en junio); Bebidas alcohólicas y tabaco (3,1% vs. 5,5% en junio), tras la suba autorizada de cigarrillos el mes anterior, aunque aún con fuerte aumento en bebidas alcohólicas; y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,7% vs. 3,2% en junio)”, destacaron desde el Ministerio de Economía.

Fuente: TN