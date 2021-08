Acribillaron a balazos a un hombre que estaba adentro de una camioneta en Rosario

jueves, 12 de agosto de 2021 00:00

Un hombre de 30 años fue acribillado a balazos cuando se hallaba en el asiento de acompañante de una camioneta y fue atacado a tiros desde otro vehículo, en la zona oeste de Rosario, informaron hoy fuentes policiales. El hecho ocurrió en la esquina de Anderson y Rivarola, cuando la víctima se encontraba en el lugar de acompañante de una camioneta Renault Duster y se dirigía desde la casa de su sobrina a la de su pareja.



Voceros de la policía indicaron que en ese momento, un automóvil Volkswagen Gol color blanco que presentaba evidentes signos de haber sufrido un choque previo, se posicionó junto a ellos, del lado en el que iba Matías Adad. Inmediatamente y sin mediar palabras, los atacantes abrieron fuego reiteradas veces contra los ocupantes de la camioneta y huyeron del lugar.



A pesar de estar herido, Adad y su acompañante lograron salir de la Renault Duster y llegar por sus propios medios al hospital Carrasco, de Rosario, donde el equipo médico confirmó que el primero había sufrido heridas de bala en la espalda, la ingle, el abdomen y el pecho. Dada la complejidad del caso, Adad fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció pocos minutos después.



En tanto su acompañante, identificado como Eliel L. (29), recibió un disparo en el tobillo derecho, por lo que se encuentra en recuperación fuera de peligro. Respecto a las víctimas, se supo a través del Ministerio Público de la Acusación que el hombre asesinado no presentaba antecedentes penales, mientras que el conductor había estado mencionado en una causa por tentativa de robo.



En ese sentido, la hermana de Adad sostuvo en declaraciones a la prensa local que desconoce los motivos del crimen. "No sabemos si él tenía algún problema, pero no creemos. Si fuera así, él me lo hubiera contado porque teníamos mucha confianza", dijo la mujer. La investigación del caso se encuentra en manos del fiscal Homicidios, Gastón Ávila, quien ya solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad la zona y la toma de testimonios.