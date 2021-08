El tío de "Chano" declaró que su sobrino no estaba violento y que tenía una caña, no un cuchillo

martes, 10 de agosto de 2021 08:42

El tío de Santiago "Chano" Moreno Charpentier, el músico baleado por un policía al que presuntamente quiso atacar con un cuchillo en su vivienda de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, aseguró hoy ante la Justicia que el día del hecho su sobrino no estaba violento y que blandía una caña, no un arma blanca, informaron fuentes de la investigación.



En tanto, Marina Charpentier, madre de "Chano" (39), explicó en las últimas horas a Télam que su hijo se encuentra "mucho mejor" y "avanzando milagrosamente" en su recuperación en una sala común del Sanatorio Otamendi, del barrio porteño de Recoleta.



Según las fuentes judiciales, Esteban Charpentier, tío del músico, brindó su versión de lo ocurrido ante el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate Campana, y con la presencia de Fernando Soto, abogado del policía acusado, Facundo Nahuel Amendolara (27).



El letrado explicó a Télam que el testigo modificó su declaración inicial brindada el día del hecho ante la Policía Federal Argentina (PFA). "Dijo que su sobrino no estaba violento, que no persiguió a los policías sino que los increpó y que tenía en sus manos una caña que tomó de un cantero", indicó Soto, quien agregó que en esta ocasión el declarante se ubicó "adentro del predio, cuando la vez anterior dijo que estuvo en la puerta".



"Ningún otro testigo presencial lo ubicó adentro. Antes dijo que escuchó el disparo y ahora que lo vio", señaló el defensor. En una primera declaración, incorporada a la causa, el tío de "Chano" aseguró que su sobrino "salió de la casa a los gritos" y "blandiendo en sus manos un objeto contundente (posiblemente un palo)".



En su relato, el testigo indicó que el exlíder de Tan Biónica increpó a su madre, a dos médicos y a los policías presentes y, sobre el momento previo a que fuera baleado, dijo que "Chano" persiguió a uno de los policías que "quedó aislado de los demás". El hombre aseguró que en ese momento escuchó "lo que aparentemente fue un disparo de arma de fuego" y observó cómo su sobrino caía herido y era atendido rápidamente por los médicos.



Esteban Charpentier es el séptimo testigo a quien el fiscal Zocca le tomó declaración para intentar reconstruir lo sucedido la noche del 25 de julio último cuando "Chano" fue baleado en el abdomen por Amendolara, quien está imputado del delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial".



El fiscal procura determinar mediante testimonios y demás diligencias si el policía disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla aserrada mientras estaba bajo un presunto brote psicótico o si se cometió un exceso. Zocca también aguarda que "Chano" esté en condiciones de brindar su testimonio esta semana, para lo cual solicitó un informe psicofísico al Sanatorio Otamendi, donde el músico fue internado tras el disparo a raíz del cual debieron extirpar el bazo, un riñón y parte del páncreas.



"No lo sabemos. Está muy sensible. Una cosa es lo físico y otra lo psicológico", señaló la madre de "Chano" al ser consultada sobre cuándo podría declarar su hijo. Además, el fiscal espera que se confirmen las fechas en las que se realizarán las pericias sobre las prendas de vestir del músico con el fin de estimar la distancia del disparo, del proyectil hallado entre esas ropas, de la vaina servida encontrada en la escena del hecho y de pistola reglamentaria calibre 9 milímetros de Amendolara.



Por su parte, el defensor Soto indicó en su cuenta de la red social Twitter que las mismas serán el 11 y 18 de agosto en la sede del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, a cargo de la Procuración bonaerense. El letrado también solicitó a la fiscalía que el músico sea sometido a una pericia psiquiátrica para determinar si puede o no ser eventualmente imputado por amenazas, lesiones y atentado y resistencia a la autoridad.



"Todos asumimos que es inimputable y que actuó en un supuesto brote psicótico, pero eso se resuelve con un dictamen realizado con una pericia compleja de su salud, que es fundamental. Aún el fiscal no tomó ninguna medida", afirmó Soto. Respecto del pedido de eximición de prisión del policía solicitado la semana pasada, el letrado explicó que el efectivo, "por lo menos de momento, no irá preso" dado que el juez de Garantías Julio Andrés Grassi, dijo que "no se ha verificado al día de la fecha" ninguna "medida de coerción personal respecto del ciudadano Amendolara", por lo que sigue "gozando de su libertad locomotiva sin ningún tipo de restricción".



Por otro lado, un vocero judicial indicó que el análisis del DVR de las cámaras de seguridad de la casa de "Chano" será realizado en la sede que la Procuración tiene en la ciudad de La Plata. Además, para esta semana está previsto que declaren también Juan Marcelo Giménez y Emily Torrico Céspedes, enfermero y médica clínica, respectivamente, de la empresa Mas Vida; Juan Manuel Zanandrea, médico a cargo de la ambulancia, y Javier Hernán Blanco, vecino del lugar, quien dijo haber visto a "Chano" antes del episodio "perdido en tiempo y espacio".