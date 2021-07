Guzmán desarrollará intensa agenda en la reunión del G20

viernes, 9 de julio de 2021 09:21

El jefe del palacio de Hacienda, Martín Guzmán, participará mañana en Venecia de la primera jornada de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 y se reunirá con directivos del FMI para seguir las conversaciones sobre el nuevo programa de financiamiento de la deuda por US$44.000 millones contraída en 2018.



Además, Guzmán se reunirá con sus pares de México, Alemania, Japón y Rusia. En el encuentro del G20, el ministro propondrá que el impuesto que se les cobre a las multinacionales se ubique dentro de un rango de entre 21% y 25%, por encima del 15% impulsado por el G7, y retomará la necesidad de reducir la sobretasa que cobra el FMI en los programas de refinanciamiento de deuda.



Hoy, durante su primera jornada en Venecia, Guzmán dialogó con su par de Corea del Sur, Hong Nam-Ki, sobre la asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los sobrecargos que el organismo les aplica a sus créditos. La delegación argentina que se encuentra en Italia también esta conformada por el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi; la titular de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Maia Colodenco; y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, entre otros.



El titular del Banco Central, Miguel Pesce, participará en el encuentro de jefes de Bancos Centrales de manera virtual, informaron a Télam fuentes oficiales. Guzmán tiene previsto desarrollar una intensa agenda de actividad que incluye reuniones bilaterales con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Arturo Herrera Gutiérrez; y con el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, y el secretario de Estado germano, Wolfgang Schmidt.



Además, mantendrá un encuentro con sus pares de Finanzas de Japón, Taro Aso, y de Rusia, Anton Siluanov. El sábado, durante su segundo día de actividades en Venecia, Guzmán participará en el Foro Global de Productividad organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese marco, el ministro compartirá un panel en el que estarán presentes también la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde; el titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el secretario de Hacienda y Crédito de México, Arturo Herrera Gutiérrez.



El martes, antes de partir con destino a Italia, Guzmán había anticipado que en Venecia “tendremos nuevas reuniones técnicas con el FMI para poder resolver el enorme problema que las políticas del gobierno de Juntos por el Cambio le generaron a Argentina". El préstamo récord por US$ 45.000 millones que se tomó con el FMI “lo que hace es generarnos una carga de deuda insostenible que tenemos que resolver justamente para poder contar con las capacidades que se requieren para las políticas públicas para el desarrollo", dijo el ministro al participar en un acto en la empresa Tandanor, en el que la Armada Argentina recibió el Buque Corbeta “Ara Robinson”.



Asimismo, el encuentro del G20 será el marco elegido para continuar debatiendo el alcance de la asignación de US$ 650.000 millones del FMI a los países miembros. A la Argentina le corresponderán al menos unos US$ 4.350 millones y los desembolsos son considerados como una de las medidas más urgentes para ayudar a aliviar la crisis de reservas y financiamiento de los países de ingreso medio y bajos.



Argentina también propondrá discutir en el seno de la reunión del G20 medidas como la modificación de recargos por la deuda contraída por países medios con el FMI, así como la reasignación de los Derechos de Giro (DEG) a las naciones que no lo necesiten.