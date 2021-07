Córdoba habilitó el turismo y extiende el horario de circulación

viernes, 9 de julio de 2021 10:03

El Gobierno de la provincia de Córdoba dispuso que desde hoy quedó habilitada la temporada turística, por lo que se habilitó la circulación interdepartamental, a la vez que se extiende el horario de circulación y cierre de locales gastronómicos, y permanecen prohibidas las reuniones familiares y sociales.



El próximo lunes comienza el receso escolar invernal en la provincia, por lo que se dictó ayer el último día de clases, que se mantuvo en modalidad virtual en localidades de más de 30.000 habitantes, y la presencialidad volverá el lunes 26 cuando finalicen las vacaciones.



En cuanto a la temporada de invierno, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, destacó que “va a haber libertad de circulación, y se va a tener el mismo contexto sanitario nacional con la App Cuidar”, a la vez que remarcó que en la hotelería no hay límites en el aforo.



Asimismo, destacó que los viajes permitidos son solamente para aquellos movimientos individuales o familiares, pero destacó que no estará permitido el turismo grupal. Según las medidas adoptadas desde hoy en la provincia, la restricción de circulación será de 0 a 6, excepto para actividades esenciales (hasta ayer regía la restricción de 20 a 6), y también se habilita el traslado interdepartamental.



Los locales gastronómicos como bares y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta las 23 (hasta ayer solo hasta las 19) con atención al aire libre, y en el interior con aforo del 30% con un máximo de cuatro personas por mesas. En los bares y restaurantes puede haber cuatro personas por mesas como máximo. En tanto, cines, teatros -con aforo del 40%- y museos -50%- estarán habilitados bajo protocolo, en tanto que bingos y casinos permanecerán cerrados.



Asimismo siguen suspendidas las reuniones sociales y familiares, tanto en espacios públicos como privados, sea en lugares cerrados como al aire libre. Las actividades deportivas continúan habilitadas: las grupales, al aire libre, estarán permitidas con un máximo de 14 personas; y el fútbol 5/7, al aire libre, podrá practicarse, pero los espacios comunes: vestuarios, salones y otra infraestructura permanecerán cerrados.



Además continúan prohibidas todas las actividades competitivas de cualquier naturaleza y de todo tipo de actividad deportiva, en tanto que el entrenamiento deportivo y de atletas, se regirá por las disposiciones del protocolo que establecerá la Agencia Córdoba Deportes.



Las actividades religiosas y de fe, estarán permitidas, con un aforo del 40%, en el caso que la actividad sea al aire libre, se permite un máximo de 80 personas, mientras dure la actividad litúrgica programada. Las academias de danza podrán funcionar con un número de alumnos que no ocupen más de un 30% de la superficie destinada a esta actividad y siempre manteniendo el distanciamiento mínimo de 2 metros. Otras actividades tales como gimnasios, natatorios, peluquerías, salones de belleza continúan con los protocolos vigentes.