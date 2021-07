Piden que autoridades de mesa estén vacunadas con dos dosis 65 días antes de las PASO

miércoles, 7 de julio de 2021 11:56

El juez de la Cámara Nacional Electoral Daniel Bejas renovó hoy el pedido para que las autoridades de mesa que se desempeñarán en las PASO del 12 de setiembre estén vacunadas contra el coronavirus con las dos dosis 65 días antes del comicio.



En declaraciones a El Destape radio, Bejas indicó que se le pidió al Gobierno “la vacunación de las autoridades de mesa 65 días antes de las PASO” y sostuvo que deben tener “las dos dosis” para poder desempeñarse en los comicios electorales de este año.



El juez electoral indicó que para poder asegurar la asistencia de presidentes de mesa aumentaron “la cantidad de autoridades”, ya que se cotejó con otros países que hubo “un porcentaje muy importante de inasistencia” el día de la votación.



Asimismo, recordó que la votación se realizará no solo en escuelas sino también “en otro tipo de establecimientos” y explicó que cada lugar de sufragio tendrá “8 mesas como máximo”, en tanto que quedará prohibida la circulación dentro de los colegios.



En tanto, Bejas afirmó que no se exigirá a los fiscales estar vacunados, ya que sus designaciones son “responsabilidad de los partidos políticos”.



Informó asimismo que en todos los lugares de votación para poder ayudar a personas con discapacidad motora a acceder a la votación estarán a disposición los “facilitadores sanitarios”, que serán los encargados de controlar que “entren, voten y se retiren”.



Por último, Bejas informó que aquellos que se encuentren en aislamiento por Covid-19 el día de la elección “no podrán votar” y sostuvo que no se ampliará el horario de votación ya que es “una norma legal que no la podemos cambiar”.