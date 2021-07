Balearon a un empresario frente a su esposa e hija durante un asalto en un country de Canning

miércoles, 7 de julio de 2021 16:15

Un empresario de 52 años fue herido a balazos frente a su esposa y su hija por dos delincuentes armados, encapuchados y con barbijos que entraron a robar a su casa de un country de la localidad bonaerense de Canning, partido de Esteban Echeverría, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El episodio ocurrió en la vivienda situada en los lotes 639/640 ubicados en la zona norte/sur del Saint Thomas Country Club, el mismo predio en el que reside el intendente del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray. De acuerdo a la información suministrada por los voceros policiales, en circunstancias que aún se investigan, dos asaltantes encapuchados, con armas de fuego y barbijos ingresaron a la casa del empresario Edgardo Ricardo Bovay (52), presidente del "Frigorífico Ricardo Bovay e Hijos", situado en el barrio porteño de Mataderos.



Una vez allí, amenazaron de manera muy violenta y con fines de robo a la esposa del empresario, Mariana Paravizini (51), y a la hija de ambos, de 20 años. Aparentemente en un momento en que Bovay quiso salir en defensa de ellas, mantuvo un forcejeo con uno de los delincuentes, quien con el arma que portaba le efectuó dos disparos en la pierna izquierda.



La esposa de Bovay relató más tarde a la policía que, tras dispararle a su marido, los dos delincuentes huyeron con 5.000 dólares y una suma no precisada en pesos, producto de la recaudación de un local comercial de su propiedad, añadieron los informantes consultados. El empresario herido fue trasladado en una ambulancia al Hospital de Ezeiza, donde los médicos determinaron que presenta una herida de bala con orificio de entrada y salida y otra solo con orificio de entrada.



Mas tarde, Bovay fue derivado al Hospital Italiano, en Capital Federal, donde se reponía favorablemente mientras los médicos evaluaban los pasos a seguir, agregaron las fuentes. Efectivos de la comisaría 4ta. de Esteban Echeverría arribaron al lugar tras un llamado al 911 que los alertó sobre el asalto, aunque para ese momento ya no había rastros de los delincuentes.

Por orden de la fiscal Verónica Ciffarelli, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Esteban Echeverría, dependiente del departamento Judicial de Lomas de Zamora, efectivos de la Policía Científica llevaban adelante el levantamiento de rastros de rigor.



Además, la fiscal dispuso una serie de diligencias que les permitan identificar a los dos delincuentes y establecer cómo ingresaron al predio de 360 hectáreas que cuenta con cinco club houses, canchas de golf y de tenis, gimnasio y seguridad privada, al que se entra por tres accesos que dan a la ruta provincial 58, entre los kilómetros 3,5 y 6,2.



Los investigadores realzaban un relevamiento de las cámaras de seguridad del country, en una de cuyas filmaciones se advierte cómo los sospechosos escapan por un perímetro que da a la ruta 58 y la calle Dupuy. No obstante, fuentes judiciales informaron que aún no se hallaron registros fílmicos que indiquen en qué momento ni cómo ingresaron los asaltantes al predio cerrado.



Los pesquisas no descartan que los delincuentes sean del mismo barrio o hayan tenido acceso a él por vínculos con alguien que ofició como entregador. Esta tarde, la fiscal Ciffarelli aguardaba poder tomar contacto con la esposa del empresario y, ni bien sea posible con la propia víctima del ataque a tiros, para poder escuchar su versión de los hechos, ya que aún no declararon en sede judicial.