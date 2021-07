ANSES: el nuevo bono para jubilados "privilegiará los haberes más bajos"

miércoles, 7 de julio de 2021 10:43

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó hoy que se reabrirá la paritaria para los empleados de la administración pública central en agosto, y que se analizan variantes para otorgar un bono a las jubilaciones mínimas.



"Vamos a reabrir la paritaria de la administración pública central en agosto, porque estamos viendo que no solo hay un tema monetario de actualización, sino determinados puntos de carrera, de profesionalización que habían quedado pendientes de tratamiento", afirmó Moroni en diálogo con radio La Red.



En ese sentido, el funcionario indicó que en la próxima negociación seguramente se actualizará el aumento salarial, que había sido acordado en el 35 por ciento por tramos.



"Habrá que ver cómo evoluciona la inflación, las paritarias están que están cerrando ahora lo hacen con aumentos de entre el 41 y 42 por ciento. Siempre el objetivo claro del Gobierno es que que los salarios le ganen a la inflación a fin de año, y la mecánica que utilizamos es la negociación paritaria. Ya estamos viendo una recuperación del salario en general, así que somos muy optimistas", evaluó.



Por otra parte, destacó que el otorgamiento de un bono a los jubilados "esta en la etapa de los últimos ajustes", y adelantó que "se están analizando distintas variantes, pero se privilegiarán los haberes más bajos, que representan el 75 por ciento" de los ingresos que perciben los pensionados.



En ese sentido, el ministro aseguró que sobre le tema habrá una definición al término de esta semana, y subrayó que "este Gobierno vino a impulsar un proyecto de desarrollo, y tuvo el peor año de la historia económica argentina, y quizás del mundo".



"Pero tuvimos mejores índices después de lo que pasó (en los primeros meses de la pandemia) en materia de empleo y producción que lo que pasó en países que tienen mucho mejores puntos de partida que el nuestro", sostuvo.



Y en ese sentido, agregó: "Si pudimos hacer eso durante la pandemia, es porque tenemos futuro. Perdimos menos de cuatro puntos de empleo cuando Brasil resignó 14. La verdad, creo que tenemos todo dado como para apostar a que nuestro destino está acá, en el país".



Respecto de la evolución de la actividad productiva, aseguró que "la producción manufacturera hoy está en niveles prepandemia, y en construcción y servicios a empresas, también" se verifica esa situación.



No obstante, Moroni señaló que "hay sectores afectados por las restricciones, que son muy demandantes de mano de obra, como el turismo, la gastronomía, los espectáculos y los servicios".



"Lo que necesitamos -explicó-, es alguna vez tener un proyecto de desarrollo de país perdurable en el tiempo .No podemos estar cada cuatro años cambiando de orientación total de rumbo económico".



"Tenemos que ir saliendo de un esquema asistencial, y la formación profesional es la clave, porque hoy los empleos cada vez requieren mayores habilidades de parte de los trabajadores, por el avance tecnológico y las necesidades empresariales", puntualizó.