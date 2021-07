Confirmaron que hay cuatro provincias con casos de Delta y están investigando los nexos epidemiológicos

sábado, 31 de julio de 2021 16:45

La variante Delta del coronavirus se detectó hasta hoy en 20 personas de Córdoba, donde además hay más de 800 aisladas preventivamente, y se registraron casos en Rosario, Salta y provincia de Buenos Aires asociados a viajeros, por lo que especialistas advirtieron que quienes llegan al país deben cumplir la cuarentena e insistieron sobre la necesidad de completar los esquemas de vacunación para evitar brotes de esa mutación muy contagiosa.



En tanto, la ciudad de Buenos Aires investiga dos casos de esa variante que aún no presentaron nexo epidemiológico con viajeros.



"La variante Delta tiene dos características que preocupan especialmente: es muy contagiosa, incluso mucho más que todas las que circularon en el 2020, y para protegernos frente a ella necesitamos un esquema completo de vacunación de dos dosis", dijo el inmunólogo e investigador del Conicet Jorge Geffner, quien instó a acelerar la inmunización.



El brote de Córdoba incluye 20 casos positivos, todos residentes en la capital, y más de 800 aislados, explicó hoy la jefa de Epidemiología provincial, Laura López.



Ese brote surgió por un viajero peruano que ingresó a mediados de julio al país y tuvo contacto estrecho con otra persona de la misma nacionalidad.



Ambos fueron detenidos e imputados como presuntos responsables de los contagios, al igual que tres argentinos que no cumplieron con el aislamiento ni las nomas sanitarias, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).



Fuentes del Gobierno de Córdoba detallaron que este sábado continuaban los operativos de detección de la variante Delta, mientras se esperan resultados de más de medio millar de testeos que incluyen a burbujas escolares en cinco escuelas de la capital, donde se realizan tareas de sanitización.



La ministra de Salud, Carla Vizzoti, se refirió hoy a los casos de la variante Delta notificados y advirtió que "es imposible que el Estado nacional controle si en cada jurisdicción no hay un apoyo, necesitamos trabajar esto en conjunto y también con la sociedad".



En referencia a los casos confirmados y en estudio en Córdoba, Salta, Santa Fe, provincia y Ciudad de Buenos Aires, Vizzoti remarcó que "de ninguna manera tenemos una circulación predominante" y, en diálogo con radio 10, recordó que "las restricciones no le gustan a nadie pero parece que hay personas que se olvidan que hay una pandemia".



En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, confirmó anoche por Twitter que allí habían detectado "22 casos confirmados y todos con nexo a personas viajeras".



"Gran parte del trabajo para retrasar la circulación comunitaria de la variante Delta se debe a los controles exhaustivos que realizamos en conjunto con



Migraciones", acotó.



Un informe del Programa de seguimiento publicado por Kreplak indicó que d esos 22 casos confirmados "el 77% cumplió con el período de aislamiento, en tanto un 15% se encuentra en proceso de control, mientras que un 8% de los viajeros incumplió el aislamiento y se les labró el acta".



En Salta, el jefe del Programa de Vigilancia Epidemiológica local, Francisco García Campos, confirmó hoy que aguardan los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán de ocho pacientes con coronavirus, que fueron contactos estrechos de un deportista que en la primera quincena de julio llegó de Europa con la variante Delta, por el que están aisladas 36 personas.



El hombre se realizó un primer hisopado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que dio negativo, pero a los pocos días comenzó con síntomas y se confirmó que tenía la variante Delta, lo que disparó la vigilancia epidemiológica.



Paralelamente, tres personas residentes en Rosario fueron diagnosticadas con esta variante, detectada por primera vez en India en octubre de 2020, y entre las 15 que dieron positivo con antecedentes de viajes al exterior, informó hoy el municipio.



Dos de esos casos ya fueron dados de alta mientras que el tercero aún cumple el aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires, luego de regresar al país.



El primero de los casos, detectado en mayo, es una mujer que regresó de Estados Unidos, señaló el municipio, mientras que las otras dos personas son viajeros provenientes de España que fueron detectados en julio.



Ambos resultados se dieron a conocer por hisopados realizados en el Aeropuerto de Ezeiza, por lo que cumplieron el aislamiento epidemiológico en Buenos Aires.



En tanto, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires notificaron ayer dos casos de coronavirus con la mutación Delta, los cuales, aún no presentaron nexo epidemiológico conocido con viajeros, por lo que el Ministerio de Salud porteño realiza por estas horas la investigación epidemiológica.



Se trata de una menor de edad que comenzó con síntomas el 20 de julio y cuya muestra fue secuenciada en el laboratorio de virología del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y de una persona de 32 años que fue diagnosticada como positivo de la variante Delta el 4 de julio.



En ese marco, el cientifico Jorge Geffner sostuvo por radio La Red que "con dos dosis de cualquiera de las vacunas se está llegando a niveles de eficacia de protección de un ochenta y pico por ciento, lo que indica que es muy buena la protección, y tenemos que avanzar, ahora en agosto, en la cobertura de ese esquema".



El médico infectólogo Eduardo López consideró hoy que "la variante Delta va a empezar a circular de forma comunitaria" y opinó que la situación de Córdoba "es una catástrofe por la cantidad de contagios".



Además, dijo que "el derecho individual tiene un freno, que es el de la sociedad" en relación a quienes no cumplen el aislamiento a su arribo al país y llamó a avanzar en completar el esquema completo de dos dosis de vacunas.



La variante Delta del coronavirus se caracteriza por ser mucho más transmisible que la original y está camino a convertirse en la dominante en el mundo, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra presente en 1.342 naciones.



La OMS informó ayer que es considerada como una de las cuatro mutaciones más preocupantes, junto con Alfa que se originó en Reino Unido, Beta (Sudáfrica) y Gamma (Brasil).



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que es considerada "más contagiosa y resistente a las vacunas".



Soumya Swaminathan, jefa del departamento de científicos de ese organismo internacional, sostuvo que "se transmite dos veces más que la variante Alfa" y que, a su vez, ésta última era un 50 por ciento más transmisible que la cepa originaria del coronavirus detectada en Wuhan, China.