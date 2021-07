Cafiero: "Este Gobierno no solo pone los derechos en palabras, también en el presupuesto"

sábado, 31 de julio de 2021 08:47

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el Gobierno nacional "no sólo pone los derechos en palabras" sino también en el "presupuesto", y remarcó que se encaró con "mucha firmeza" el trabajo para "desmantelar las redes" de trata que "operan en el país y en el mundo", y se incorporó también la "dimensión económica" de la problemática, como forma de enfrentarlo.



Así lo afirmó al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada una nueva reunión del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, con motivo de conmemorarse hoy el Día Mundial Contra la Trata. En ese marco, Cafiero dijo que el Gobierno "no ha mirado para otro lado" sino que ha enfrentado la problemática, y "le da palabra, visibilidad y lo pone en el presupuesto, asignándole recursos", y aseveró que en la Argentina "no hay espacio para la trata, ni para la explotación laboral".



Durante la reunión, se anunció la incorporación de distintos programas para mejorar la asistencia a las personas damnificadas por estos delitos, en el marco del Plan Bienal Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020/2022, que tiene el objetivo de fortalecer y ampliar el trabajo que realiza el comité en todo el territorio nacional.



En el acto, Cafiero además convocó a "redoblar los esfuerzos" para "poner al país de pie, con derechos" y remarcó que el Gobierno nacional "va a estar al frente de esas políticas públicas". "Nosotros no pensamos que está todo hecho, sino que queda mucho por hacer y que aún hay una deuda pendiente; mientras exista explotación sexual, laboral, mientras exista trata en nuestro país, siempre va a haber una causa que nos encontrará luchando por resolverla e impartir justicia”, dijo Cafiero.



"El Presidente remarca que un Estado no tiene que dar derechos, sino reconocerlos. El Estado nunca ha reparado en excusas. El Presidente nos ha pedido trabajar de modo articulado, con abordajes integrales, interdisciplinarios y con perspectiva", añadió el ministro coordinador. De la reunión también participaron los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Sabina Frederic; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; mientras que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, lo hizo en forma virtual debido al aislamiento obligatorio tras su reciente viaje a Perú, donde acompañó al presidente Alberto Fernández a la asunción del mandatario de ese país, Pedro Castillo.



También asistieron al acto los secretarios de Hábitat, Santiago Maggiotti; y de Trabajo, Marcelo Belotti; el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, Gustavo Vera; y la directora nacional de Protección de Trabajo e Igualdad Laboral, Patricia Sáenz.



Además estuvieron presentes en la reunión directores del comité, titulares de organismos asociados y referentes de organizaciones sociales y sindicales. Participarán de forma virtual consejeros y consejeras federales; delegados y delegados del Comité y representantes de organismos asociados e internacionales.



Por su parte, Gómez Alcorta apuntó a la necesidad de tratar esta temática "en los tres niveles de Gobierno" y recordó que este día fue establecido por la Organización de Naciones Unidas en 2013, "con un objetivo fundamental, porque no es solo un delito trasnacional sino una grave violación a los derechos humanos, de promover derechos". Esta problemática está "reconocida por los tratados internacionales, que afecta derechos de las mujeres y del colectivo LGBT, con las más extrema de las violencias por motivo de genero", declaró la ministra.



Para Gómez Alcorta, la creación del ministerio a su cargo "pensó en esta temática como una de las centrales", a la vez que destacó el relanzamiento de la campaña "Libre de trata" y el Programa Acompañar, para "fortalecer la independencia económica de quienes atravesaron violencia de género".



Según informó, en seis meses 142 personas en situaciones de trata recibieron esa ayuda. En tanto, el ministro Arroyo apuntó "a dos líneas de trabajo sobre la idea de atención a la problemática de trata: la rapidez y el acceso directo", y explicó que "se creó un fondo específico para víctimas de trata y explotación", en el cual el Comité "identifica una situación y se la asiste con recursos económico y psicosociales en lo inmediato, en lo urgente".



Además anunció que en el marco del Programa Potenciar Trabajo, que incorpora personas con el 50 por ciento del salario mínimo, "en el caso de trata y explotación se genera el mismo mecanismo pero entrarán de manera directa, sin todo el proceso que implica el cruce administrativo”



A su turno, Vizzotti resaltó "el Estado presente con mirada federal, que a pesar de la pandemia avanzó, porque es importante restituir derechos, reconstruir la vida de estas personas". Recordó que en año pasado se trabajó "en salud mental, con capacitación, asistencia y acceso, para la detección temprana y para orientar a personas damnificadas", en "una mirada con perspectiva de género y con tres ejes: acceso a la salud mental con acompañamiento terapéutico, a reconstruir la vida y a restituir derechos en salud, articulando con todas las jurisdicciones y áreas públicas".



En tanto, el ministro Soria enfatizó que "la ley de trata tiene más de 10 años y marcó un cambio, porque fue referente a nivel latinoamericano e internacional" y "más tarde se creó el Programa Nacional de Rescate de personas". Ese programa, en seis meses de este año, sirvió para "rescatar, acompañar y asistir a 761 personas", según precisó el ministro de Justicia, y recordó que "de 2.100 víctimas rescatadas en 2015 bajó a un promedio de 1.000 anuales" entre 2016 y 2019, porque en "esos cuatro años se desfinanció" el programa.



En tanto, anunció que este año se inaugurarán dos oficinas -en Aguas Blancas, Salta; y en Puerto Iguazú, Misiones- de un total de siete, con el objetivo de "tener mayor cobertura territorial y dar este combate". Además la semana próxima se firmará un convenio de asistencia con el Banco Internacional de Comercio Exterior, a través del fondo de asistencia directa a la victimas de trata, y "lo producido por bienes incautados en ese combate" se utilizará para la reparación económica de las víctimas, indicó Soria.



Desde la cartera de Seguridad, Frederic señaló que "un delito tan grave había sido subestimado" por el Gobierno anterior y se propuso "darle el lugar que corresponde" cuando asumió ese ministerio, con la participación de "muchos organismos del Estado para prevenir y sobre todo reparar el daño a quienes son victimas".



Finalmente, Vera expresó que "el Estado está a la altura de la circunstancia" porque "garantiza medidas concretas, con asistencia integral a la víctima" y refirió que el Plan Bienal contra la trata, creado en 2020, "realizó 100 acciones con 44 organismos asociados", en un país que está ubicado 28vo entre 250 en la vanguardia por la lucha contra ese delito.