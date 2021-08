Alberto Fernández planteó la necesidad de debatir la duración de los jueces en sus cargos

sábado, 31 de julio de 2021 20:21

El presidente Alberto Fernández propuso hoy la "necesidad de generar un debate para discutir" la duración de los jueces en sus cargos pero, al hablar durante el cierre del Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho, aclaró: "no estoy proponiendo hacerlo ahora". "Lo planteo para que demos un debate", expresó el jefe de Estado.



Y, manifestó: "no digo que lo discutamos ahora, pero creo que es hora de poner esa discusión sobre la duración que deben tener los jueces en sus cargos".



En ese sentido, aclaró que su propuesta se debía a que estaba "reaccionando ante una pregunta sobre por qué no elegimos a los jueces".



En otra parte del intercambio que mantuvo con los estudiantes, el Presidente y docente universitario dijo que "los que somos abogados debemos ser militantes eternos del estado de derecho y no debemos claudicar, aún cuando hay abogados que dejan el derecho en segundo plano para defender otros intereses".





Asimismo, advirtió que quienes trabajaron con jueces federales como el fallecido Claudio Bonadio o Martín Irurzun "quedaron contaminados por las malas prácticas" que aplicaron esos magistrados.



Por otra parte, sostuvo que "las corporaciones influyen en la Justicia" mediante prácticas que constituyen "el predominio de los intereses económicos sobre el estado de derecho".



El Presidente, asimismo, afirmó que en "los últimos años hubo personas que fueron perseguidas y encarceladas" porque "abogados, jueces y fiscales elaboraron teorías disparatadas sobre el estado de derecho".

El Presidente, asimismo, afirmó que en "los últimos años hubo personas que fueron perseguidas y encarceladas" porque "abogados, jueces y fiscales elaboraron teorías disparatadas sobre el estado de derecho".





En ese sentido, manifestó que "algo similar sucedió en Brasil" con el expresidente Inacio Lula Da Silva, quien fue detenido "injustamente".



"Argentina está intentando terminar con tiempos desgraciados por políticas impuestas y por la pandemia" de coronavirus, expresó y destacó la importancia de que el Estado "debe llevar las universidades a todo los lugares del país".

En ese sentido, manifestó que "algo similar sucedió en Brasil" con el expresidente Inacio Lula Da Silva, quien fue detenido "injustamente".

"Argentina está intentando terminar con tiempos desgraciados por políticas impuestas y por la pandemia" de coronavirus, expresó y destacó la importancia de que el Estado "debe llevar las universidades a todo los lugares del país".





En el encuentro, que se prolongó por más de una hora y fue transmitido en vivo por el canal de YouTube del Encuentro Federal de Derecho, el Presidente respondió inquietudes planteadas por los estudiantes de la carrera de Derecho de diferentes universidades del país.