Salió de su casa a cobrar una deuda de dinero y apareció asesinado en un descampado en La Matanza

jueves, 29 de julio de 2021 00:12

Un hombre de 36 años fue encontrado asesinado de un balazo en el rostro en un descampado del partido bonaerense de La Matanza y se investiga si lo mataron cuando pretendía cobrar una deuda de dinero, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



En tanto, en las últimas horas fue aprehendido el principal sospechoso del crimen y será indagado en las próximas horas por el fiscal de la causa. El hallazgo se produjo en las últimas horas en un terreno ubicado en calles Juan Gelly y Ciudadela, de la localidad de Virrey del Pino, en dicho partido del sudoeste del conurbano. Según las fuentes, tras un llamado al 911, personal del destacamento Lavorato de Virrey del Pino se trasladó hasta el descampado y constató que un hombre yacía muerto con un disparo en el rostro.



Poco después, la víctima fue identificada como Eduardo José Sánchez (36), cuyo cuerpo fue reconocido por familiares que se acercaron hasta el lugar. Las fuentes señalaron que los parientes del hombre habían denunciado su desaparición ayer, cuando Sánchez salió de su casa, ubicada también en Virrey del Pino, aunque a unos 7 kilómetros al sur del descampado. De acuerdo a los familiares, la víctima se movilizaba en una utilitaria Citroën Berlingo color blanco, la cual fue hallada incendiada en calles Concordia y California, unas 40 cuadras al norte de donde se encontró el cadáver.



Por su parte, la pareja de Sánchez contó luego a los pesquisas que el hombre le dijo al salir de la casa que se dirigiría a lo de un amigo en la vecina localidad de Gregorio de Laferrere a cobrar un dinero que le había prestado y que volvería en unos cuarenta minutos para poder cenar juntos.



Al pasar una hora, la mujer comenzó a llamarlo y enviarle mensajes de Whatsapp al celular pero no obtuvo ninguna respuesta, por lo que su primera reacción fue ir a los hospitales Simplemente Evita y Paroissien de La Matanza ante la posibilidad de que hubiera tenido un accidente vial.



Sin embargo, en ambos centros asistenciales le indicaron que allí no se encontraba su pareja, dijeron los informantes. A su vez, la mujer aportó una detallada descripción de la ropa que vestía Sánchez al momento del salir de su casa y de unos tatuajes en su cuerpo, al tiempo que aseguró que él no tomaba ninguna medicación ni se drogaba y que sólo consumía bebidas alcohólicas de vez en cuando los fines de semana.



Además, la denunciante señaló que Sánchez no posee tarjeta SUBE y sí un perfil en Facebook pero que casi nunca lo usa.En tanto, una fuente judicial explicó a Télam que el hombre no está claro a quién supuestamente le fue a cobrar el dinero pero que la víctima intuía que algo malo le podía ocurrir ya que le dijo a su familia: "Si en un rato no vuelvo, preocúpense".



En tanto, una fuente judicial indicó a Télam que si bien se aguardan los resultados de la autopsia, a simple vista, el disparo que recibió la víctima fue a corta distancia, tipo "ejecución". Por su parte, a partir del relevamiento de las cámaras de seguridad se pudo establecer que Sánchez se reunió por la noche con un hombre apodado “Chicho”, quien le debía cerca de 150.000 pesos a la víctima.



A su vez, esta madrugada la madre de “Chicho” radicó también una denuncia por averiguación de paradero, ya que su hijo se había ausentado ayer de su domicilio y no había regresado. Asimismo, los pesquisas determinaron que el sospechoso, a bordo de la camioneta de la víctima, pasó a visitar a su hermana en Gregorio de Laferrere, le pidió 2.000 pesos para realizar una apuesta y luego se retiró con un bidón de nafta.



Posteriormente, los investigadores tomaron conocimiento de que “Chicho” estaba por fugar hacia la provincia de Santiago del Estero y que se encontraría por la zona de Isidro Casanova, a la espera de familiares que lo ayudaran con su huida. A raíz de ello, los efectivos realizaron un operativo de rastreo y finalmente dieron con el acusado, al que aprehendieron de inmediato.



De acuerdo a las fuentes, “Chicho” le debía dinero a Sánchez, quien lo hostigaba para que cancelara la deuda, y ese habría sido el móvil del crimen. El imputado, de 35 años, será indagado en las próximas horas por el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza.