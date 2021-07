Tras lo ocurrido con Chano, el gobierno de CABA avaló el uso de las pistolas Taser

martes, 27 de julio de 2021 13:00

El gobierno porteño avaló hoy el uso por parte de las fuerzas de seguridad de armas no letales, como las pistolas Taser, en el marco de una discusión que se reactualizó en las últimas horas por el episodio protagonizado por el cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, quien en un presunto episodio de salud mental quiso agredir con un cuchillo a un policía y este, para detenerlo, le disparó al ex líder de Tan Biónica en el abdomen.

“En la ciudad de Buenos Aires creemos que para determinados usos pueden ser una alternativa. Lo hemos evaluado en su momento, hemos capacitado personal de la Ciudad y estamos evaluando algún procedimiento para incorporarlas con exclusividad para determinados usos”, indicó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en conferencia de prensa.

Según el funcionario, este tipo de armamento “tiene la particularidad de que en lugares donde hay mucho público, mucha gente, puede ser una herramienta adicional para la policía, que tiene que estar capacitada; es una herramienta alternativa”.

Ayer, una vez conocido el incidente con Chano (que producto del disparó perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas), el primer dirigente en poner en consideración la utilización de las pistolas Taser fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Es un buen momento para volver a discutir que si la policía hubiese tenido una pistola Taser esto no hubiese ocurrido. Atacó a los agentes policiales con un cuchillo y el policía hizo lo que tenía que hacer: lo neutralizó. Está vivo porque tuvo suerte. Se podría haber evitado y es necesario dar esta discusión”, dijo en una entrevista en Radio 10.

Lo cierto es que esta misma controversia había tomado relevancia pública en septiembre del año pasado, tras el asesinato del oficial de la Policía Federal Juan Pablo Roldán. Se trata de dos casos en los que los agresores involucrados sufren adicciones o patologías psiquiátricas graves y, si los efectivos de las fuerzas de seguridad hubiesen estado equipados con pistolas Taser, tal vez no se hubiesen lamentado muertes ni heridas graves.

En aquella ocasión, un hombre de 51 años, identificado como Rodrigo Rozas, abordó con un arma blanca a dos personas que almorzaban en un restaurante sobre la avenida Figueroa Alcorta. Roldán y otros compañeros, que cumplían su labor en una comisaría cercana, se acercaron al agresor para disuadirlo.

Roldán no quiso repeler el ataque de Rozas y recibió cuatro puñaladas a la altura del pecho. Tras ser herido, el agente de la Policía efectuó un disparo en defensa propia. Tanto la víctima como el agresor murieron.

Otro dirigente que reavivó el debate fue Carolina Píparo, quien apuntó contra el oficialismo por haber derogado los protocolos para el uso de las Taser que habían sido impulsadas por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El kirchnerismo avanza para que no existan instituciones donde tratar a personas que sufren adicciones o patologías psiquiátricas graves. Se opone a la adquisición de Taser. Todos los fracasos ideológicos que no admiten, duelen”, señaló la diputada provincial bonaerense por el PRO.

Fuente: Infobae