Tolosa Paz: "Hay que contar qué venimos a hacer pero también tener memoria"

domingo, 25 de julio de 2021 12:34

La flamante precandidata que encabeza la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, dijo que en la campaña que se inicia hay que "mirar hacia adelante y contar qué venimos a hacer pero también tener memoria" sobre los cuatro años del macrismo y agregó que a la oposición "le molesta mucho la unidad conseguida" en el oficialismo de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).



En diálogo con Radio 10 Tolosa Paz se presentó ante los votantes. "Milito desde los 23 años en el peronismo y en el kirchnerismo toda mi vida me la pasé trabajando en Desarrollo Social", contó la funcionaria, que se desempeñó tanto en esa cartera a nivel provincial como nacional. Tolosa Paz habló entonces de varias políticas que llevaron adelante en la Provincia que "no solamente ampliaron derechos sino que le cambiaron la vida a los bonaerenses", y aseguró que se podrá otra vez "ser felices hacia adelante" y finalmente "salir de la pandemia".



También marcó: "Construyo políticamente. Soy de la ciudad de La Plata, la que aspiro gobernar en 2023" y propuso para eso "un cambio diametral" a la actual gestión de Juntos por el Cambio en ese municipio. Sobre las elecciones, la candidata que opinó que "va a haber una valoración positiva sobre lo hecho hasta acá", marcó que en la oposición algunas candidaturas son "para tener un salvoconducto de inmunidad en las causas que se están investigando".



"Tenemos claro qué vinimos a hacer: A reconstruir la Argentina", sostuvo. Pero alertó que lo mismo dice Juntos por el Cambio. "Ellos también dicen que vienen a reconstruir la Argentina, pero sus herramientas provocaron la situación más caótica de la que tengamos memoria". Para la funcionaria lo que el Gobierno vino a hacer se vislumbró "de verdad estos últimos 5 meses, donde recuperamos el 65% que se perdió por la pandemia".



"En cambio ellos (por JxC) han construido un relato, un marketing" cuando "era algo novedoso el baile y los globitos". "Ya tuvimos que poner la Argentina de pie. Ahí también estaba Alberto (Fernández) en esa reconstrucción al lado de Néstor" (Kirchner) recordó entonces sobre 2003.



Y rememoró que en aquel momento, también hubo que pagar deudas tomadas por gobiernos anteriores. Hoy tenemos "el FMI condicionando nuestra posibilidad hacia futuro y poniendo bombas, los pagos de la deuda que tomó Macri para timbear la plata de los argentinos y fugar parte de esas rentas extraordinarias", apuntó. Para la funcionaria todos esos candidatos "han sido parte de esos gobiernos que destruyeron la Argentina". Pero lo diferenció de la gestión actual.



"Hay un gobierno que cuida, que sabe que tenemos que ganarle a la inflación en todos los grupos etarios" y en esa línea busca "recomponer el consumo para que las Pymes" vuelvan a producir. También destacó como un logro oficial los 9 millones de vacunados en el distrito y contó que van "puerta a puerta" en busca de los que faltan, lo que marcó como "la antítesis de lo que les pasó con la exgobernadora (María Eugenia) Vidal, donde no hubo un Estado presente".



Por eso, sobre esta campaña, aclaró que "hay que mirar hacia adelante y contar qué venimos a hacer pero también tener memoria, no escuchar los cantos de sirenas y votar una fuerza que con otros nombres, va a aplicar las mismas políticas que se aplicaron hace poquito", dijo en referencia al macrismo.



En otro tramo de la entrevista, sobre su postulación, dijo que "molesta mucho" que sea mujer. "Estoy acostumbrada. Siempre es más fácil atacar a una mujer, hay una descalificación. La mayoría de las cabezas de listas son hombres, pero no les tengo miedo", aseveró. Y se definió como "orgullosamente bonaerense", en una ironía hacia al cambio de distrito que protagonizó Vidal, candidata porteña.



Por otro lado dijo que hay "un entramado social que no aguanta más". Por eso "las decisiones que toma nuestro Presidente van a ser siempre escalón por escalón para mejorar" empezando "por los últimos". "Vamos a volver a ser felices. Vamos a devolverle (a los ciudadanos) calidad de vida a los que la perdieron abruptamente en 4 años", concluyó Tolosa Paz.