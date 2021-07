Video: el drama de un mendocino que habría quedado con "síndrome de tics" tras del covid

sábado, 24 de julio de 2021 12:25

Alan Bastida Robert transita un verdadero calvario: tiene dificultades para movilizarse y expresarse. Camina con un bastón y perdió el habla. No puede controlar los movimientos de su cuerpo y le cuesta dormir. Todos estos trastornos surgieron después de que se contagió de coronavirus. Tiene 20 años y vive en San Rafael, Mendoza. Después de un mes sin un diagnóstico, su madre se comunicó con TN y La Gente para pedir ayuda para su hijo.

El joven dio positivo de Covid-19 el 1° de junio. “Dos días antes perdió el olfato, el gusto. Lo llevé al hospital Schestakow donde lo hisoparon, le dieron corticoides y lo mandaron de vuelta para mi casa”, contó Mariela.

Dos días después, su cuadro emporó y levantó fiebre, por que lo su madre lo llevó nuevamente al nosocomio. Allí le hicieron estudios y los médicos le dijeron que su organismo tenía falta de vitaminas D y B. Además, le detectaron neumonitis. “Yo tuve coronavirus antes que él y el cuadro no era el mismo. Ya no se podía levantar de la cama. Volvimos al hospital y le volvieron a dar corticoides, no entiendo por qué ni para qué y nadie me lo sabe explicar. Los médicos me dijeron que efectivamente había empeorado porque le diagnosticaron neumonía unilateral, que después le tomó los dos pulmones, entonces lo dejaron internado”, detalló la mujer.

En el Schestakow estuvo 17 días y como su hijo no mejoraba, Mariela decidió pedir el alta voluntaria, llevarlo a Mendoza capital y atenderlo en el hospital público Luis Lagomaggiore. Después del traslado, un día se levantó con la cara hinchada y roja. Muy asustada le consultó a los médicos qué pasaba y le dijeron que había tenido una reacción alérgica. “Volvieron a medicarlo pero esta vez le inyectaron tranquilizantes porque para algunos médicos se trataba de un ataque de pánico. Lo saqué de ahí y lo llevé a un médico particular que me dijo que todo eran secuelas del Covid”.

Antes de enfermarse, Alan practicaba boxeo. Recorría diariamente 16 kilómetros en bicicleta. Estaba en el segundo año de la carrera de instrumentador quirúrgico y trabajaba con las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael.

Antes de perder el habla, Alan llegó a compartir su historia en las redes sociales, donde mostró en un video el efecto de los temblores en su cuerpo.

Actualmente bajó 13 kilos, le cuesta dormir y camina ayudado por un bastón. Los movimientos involuntarios se le extendieron a todo el cuerpo. “Los médicos me dijeron que no es una enfermedad psiquiátrica no genética. Por eso estoy esperanzada en que va a salir adelante. Estamos en contacto con un doctor de Buenos Aires y sería beneficioso poder trasladarnos hasta allí para que pueda ir a un centro donde le brinden el tratamiento adecuado. Por eso necesito de la ayuda de todos para que mi hijo pueda retomar su vida”, concluyó.

Fuente: TN