Desesperación: a una madre le robaron una computadora con fotos de su hija que murió de cáncer

miércoles, 21 de julio de 2021 16:26

Para los ladrones, la computadora es simplemente un objeto para sacarle dinero. Para esta mujer, es su vida, el recuerdo que tiene de uno de los seres que más ama: su hija que murió hace 5 años.

La historia de Erica Hahn conmueve en las redes sociales de todo el país. La mujer es ambientalista pero su historia se hizo conocida no por la defensa del medio ambiente sino por su lucha para recuperar la notebook que le robaron hace pocos días.

El hecho delictivo ocurrió el pasado lunes, minutos antes de las 8 de la mañana, en la zona de Villa Morra, en Pilar, Buenos Aires. Allí la mujer esperaba a un compañero que la pasara a buscar para ir a trabajar a la oficina, y un malviviente aprovechó el momento para robar.

Según relató en TN.com.ar, el motochorro la tiró al piso y le arrancó todas sus pertenencias, entre ellas, una computadora con fotos que atesoraba de su hija Luli, que murió de cáncer.

“Hice mal en salir y no quedarme del lado de adentro. De repente veo una moto que se detiene frente a mi casa y me pregunta por una calle, después me empieza a gritar que le de todo", comenzó el relato la mujer quien recordó cómo fue ese momento de desesperación.

"No sé si tenía un arma, fue todo muy rápido, me tiró al pisó y me sacó los bolsos. En la mochila no tenía nada de valor y la notebook que se llevó tiene varios años y no funcionaba bien, pero tiene un gran valor sentimental: tenía guardadas fotos que había sacado mi hija con una cámara y quiero recuperarla”, pidió.

A partir de esto, recurrió a las redes sociales para que la ayuden a recuperar el material. Publicó un posteo en el que mostró cómo es la computadora y detalló que se trata de un ordenador marca BGH Positivo, color plateado y negro, con calcomanías referentes a temas ambientales (humedales, inundados) y una flor al lado del touchpad. El bolso en el que estaba guardada es color rosa con “pintitas blancas”.

“No sufrí ninguna herida, aunque por el golpe después me dolió la espalda. No puede ser que salgas a trabajar y te pasen estas cosas, pero es algo que ya es algo común. Es triste. Tuve la suerte que no fue tan violento y no me lastimaron”, lamentó.

“Justo en esta cuadra no hay cámaras, hay un descampado que tiene salida directa a la ruta 8, por donde los ladrones se escapan, pero el tema es que, hoy, todo es inseguro. La diferencia de que pase acá o en otro lado, es que el robo no quedó registrado en video”, destacó la mujer que además en la compu tenía material de un amigo y compañero de trabajo que murió hace poco de coronavirus.

“Tengo su voz grabada sobre los informes que hicimos”, destacó Hahn sobre el abogado ambientalista Gustavo Madeira.

Cualquier ayuda comunicarse al 11-5959-5883.