Cómo avanza la vacunación contra COVID en las provincias y dónde se busca llegar a menores

martes, 20 de julio de 2021 17:57

La campaña nacional de inmunización contra el coronavirus avanzaba hoy con operativos para intensificar el proceso que ya tiene a más del 60 por ciento de la población de las provincias vacunada con al menos una dosis, el lanzamiento de vacuna libre para franjas etarias cada vez más jóvenes, inscripción desde los 18 años y registro preventivos para menores de edad desde los 12 que presenten comorbilidades.



Según un reciente informe del Ministerio de Salud de la Nación, el ritmo de aplicación de vacunas llegó a las "2.300.000 dosis en las últimas tres semanas" y "el 70% de las personas mayores de 20 años ya cuenta con una dosis", mientras "el 54% de los mayores de 70 años completó su esquema" contra el coronavirus.



De acuerdo con el relevamiento realizado en las 24 jurisdicciones argentinas, las provincias que mayor índice de vacunación presentaron fueron San Luis, La Rioja y La Pampa, con alrededor del 70 por ciento de su población vacunada, mientras en el territorio bonaerense el porcentaje llegaba al 67,02%.



A estas cifras, se sumó el arribo incesante de vacunas de distintos laboratorios de Rusia, China, Estados Unidos, México e India al punto que más de 38 millones de dosis circulaban por el país destinadas a su aplicación inmediata.



En Buenos Aires, desde hoy los mayores de 30 años pueden recibir la primera dosis de la vacuna sin turno previo en 400 postas sanitarias con la sola presentación del DNI.



El gobernador Axel Kicillof anunció que se abrió la inscripción para adolescentes de entre 13 y 17 años "particularmente los que tienen comorbilidades" y recordó que ya "disponemos en la República Argentina de dos vacunas candidatas para menores de 18 años pero todavía no están aprobadas; son Moderna y Sinopharm, que ya se está aplicando en su país de origen a menores de 18 años, pero no está aprobada por la Anmat".



Además, hoy señaló a una televisora de Pigüé que "la vacuna permite ir volviendo a una normalidad. Obviamente que falta pero sobre esa base hay mucha esperanza, mucha voluntad y muchas ganas".



En el caso de Santa Fe, el secretario de Salud, Jorge Prieto, explicó hoy que con la remesa de más de 42 mil dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V que se recibió ayer se va a alcanzar a todos aquellos que recibieron la primera dosis entre el 6 y el 7 de abril y días anteriores.



Prieto aclaró que están siguiendo el orden de vacunación y no el de edad, ya que "lo importante es tratar de cumplir con los plazos y que nos pasemos lo menos posible respecto de la primera dosis".



Debido a que en el centro cultural "La esquina encendida" se vacunaba hoy a más de 2.000 personas mayores de 75 años, la mitad de los puestos de inmunización recibía a quienes pueden deambular y el resto fue dispuesto en la calle para quienes son trasladados en automóvil.



De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de Santa Fe, el distrito recibió desde la Nación un total de 2.391.800 vacunas, de las cuales se utilizaron hasta ayer 2.255.699, lo que representa el 94,31%.



En Neuquén comenzó hoy la vacunación "libre, voluntaria y abierta para los que tienen domicilio en la provincia", informó el gobernador Omar Gutiérrez en conferencia de prensa, y agregó que este proceso permitirá "avanzar más rápidamente en constituir la inmunidad y ahorrar tiempo a todo el equipo que está afectado esperando que llegue la persona para vacunarla".



Todos los ciudadanos neuquinos podrán vacunarse contra el coronavirus en cualquier localidad de la provincia acreditando domicilio en el territorio provincial y previa inscripción en el registro del Ministerio de Salud.



Gutiérrez anunció que, a partir de hoy, se habilitó la inscripción para todos aquellos menores de edad, comprendidos entre los 12 y los 17 años, que tengan alguna comorbilidad o discapacidad, "para anticipar el trabajo de cuál es el volumen y la distribución de nuestros adolescentes".



El mandatario provincial manifestó que la apertura del cine Español, en la capital provincial, como centro de vacunación "es un éxito", y aseguró que "vamos a ir incorporando nuevos puntos de vacunación".



Indicó que "en los próximos días llegaremos al 60% del total del pueblo de Neuquén vacunado con la primera dosis", y detalló que "de 60 años para arriba están vacunados el 97% de los ciudadanos, mientras que de 29 a 59 años hemos vacunado al 86% y de 18 a 28 al 64%".



El Ministerio de Salud de Catamarca informó que durante la campaña fueron vacunadas 194.916 personas.



La ministra de Salud, Claudia Palladino, resaltó que "los nodos de vacunación están avanzando muy rápido, se incorporaron nuevos y trabajan sábados, domingos y feriados incansablemente".



Las autoridades sanitarias de la provincia comenzaron ayer a diseñar la logística necesaria para vacunar contra el coronavirus a la población de entre 12 y 17 años con patologías de riesgo.



Al respecto, la ministra Palladino dijo que hubo reuniones con funcionarios de Nación para planificar acciones y "estamos pensando estrategias para recibir vacunas autorizadas para menores y distribuirlas rápidamente".



La funcionaria indicó que "dentro de los grupos etarios aptos para vacunarse, priorizamos los pacientes de riesgo y en el caso de los menores será igual".



En Córdoba, unas 2.323.134 vacunas fueron aplicadas y unas 435.010 corresponden a la segunda dosis y desde hoy se vacuna con primera dosis y sin turno previo a mayores de 40 años.



Además, a través del Operativo Identificar se intensifica la campaña con vacunatorios en los barrios, debido a que aún quedan pendiente de inscripción alrededor del 26% del padrón de la población en condiciones de recibir la primera dosis, mientras que en el curso de esta semana se recibirán alrededor de 200.000 dosis y solo se encuentran unos 80.000 inscriptos para la primera dosis.



Ante ello, el gobernador Juan Schiaretti instó hoy a los mayores de 18 años a que "se anoten para vacunarse, ahora que están llegando vacunas, así esta pesadilla (de la pandemia) puede quedar atrás lo más rápido posible".



Tucumán empezó a vacunar esta semana a "jóvenes de 18 y 19 años, conjuntamente con las personas de 20 a 24 años para terminar hasta el 30 de julio con todos los mayores de 18 años inscritos", señaló la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla.



Río Negro también comenzó esta semana con la inmunización de mayores de 18 y este lunes registró un total de 12.070 dosis aplicadas, "representando un récord para la provincia de cantidad de personas vacunadas en un día", dijeron fuentes de la cartera sanitaria.



A ese ritmo, la provincia alcanzó las 370.177 personas inoculadas con al menos una dosis, el cual representa un 65,2% de la población objetivo a inmunizar.



La directora del hospital de la ciudad de General Roca, Ana Senesi, indicó que "el autovac responde a una estrategia más de vacunación para seguir avanzando con la inmunización de la sociedad" que permité a adultos mayores o personas discapacitadas recibir su vacuna sin bajar del vehículo que los lleve hasta el lugar.



En la ciudad de San Carlos de Bariloche se vacunará desde hoy y hasta el sábado a personas mayores de 30 años, personas con riesgo entre 18 y 29 años o embarazadas, dijeron fuentes del hospital Ramón Carrillo.



El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, aseguró a Télam que "la población objetivo de mayores de 18 años fue vacunada en un 62,2% al menos con una dosis y en cuanto a la población general se llegó al 46%".



El funcionario recordó que "en la actualidad se está vacunando sin turno para los mayores de 18 años para el primer componente tanto de Sinopharm, como Sputnik V y Astrazeneca".



"En el caso de las segundas dosis la recomendación es que esperen el tiempo entre cada vacuna y se presenten, salvo con la Sputnik V que estamos llamando por turno en la medida que llegan más dosis" explicó.



En Chubut se aplicaron 283.696 del primer componente y 72.125 del segundo, lo que totalizan 355.821 dosis aplicadas.



En Jujuy se aplicaron 477,685 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 375.125 corresponden a primeras dosis y 102.560 a segundas, informaron fuentes oficiales y destacaron que entre mañana y el sábado el vacunatorio móvil continuará su recorrido por el barrio Alto Comedero para la vacunación libre a personas partir de los 18 años.



San Luis también vacuna con diversos operativos a mayores de 40 años, personas con discapacidad desde los 18, embarazadas con prescripción médica y a quienes fueron citados tras anotarse y no pudieron asistir.



La jefa del Servicio Inmunizaciones, María Esther Diángelo, indicó que las 17.200 dosis de Sinopharm recibidas hoy se enviarán a distintas localidades y serán "utilizadas para completar algunos esquemas vacunatorios y también como primeras dosis".



Según el Comité de Crisis provincial, hasta el lunes se aplicaron 357.104 vacunas.



En Santiago del Estero "en los últimos seis días hubo un récord de vacunación con 65.769 dosis aplicadas a jóvenes, adultos, entre primeras y segunda dosis", indicaron a Télam fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia.



La provincia aplicó desde diciembre 590.839, de las cuales son 474.178 primeras dosis y 116.661 segunda y esta semana arrancó la vacunación a jóvenes de 18 a 19 años, que es el "último grupo para cubrir con primeras dosis, por lo que en breve tendremos toda la población cubierta con la primera dosis al menos", añadieron las fuentes.



San Juan alcanzó el 68,04 por ciento de las personas mayores de 18 años vacunadas contra el coronavirus, con al menos una dosis, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública.



La provincia sigue vacunando con la primera dosis a personas de menos de 18 años con turnos y con segundas dosis de AstraZeneca y Sinopharm a demanda, en tanto que la segunda aplicación de Sputnik V se hace con turnos a mayores de 60 años.



El gobierno de Corrientes anunció hoy que continúa la inscripción de personas mayores de 18 años para acceder a la vacunación y confirmó que entre mañana y el jueves continuará la inoculación a estudiantes en los campus capitalinos de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).



El Gobierno nacional envió a la provincia 761.555 vacunas, de las cuales se aplicaron 634.171 dosis.



Salta, que ya vacuna a mayores de 18 años a demanda espontánea, recibió ayer casi 47 mil dosis (24.800 del laboratorio chino Sinopharm y otras 22.100 de AstraZeneca), mientras desde diciembre 773.194 vacunas fueron aplicadas.



La jefa del programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, instó a los salteños que "aún no se aplicaron la vacuna contra el virus, a realizarlo en el centro de salud más cercano al domicilio".



En Santa Cruz, la municipalidad de Río Gallegos aplica casi 500 dosis por día del segundo componente de la vacuna Sputnik-V y, paralelamente la provincia continúa con la inoculación a mayores de 18 años con enfermedades de riesgo, embarazadas y a quienes solicitan el turno con más de 22 años.



El director General de Establecimientos de la comuna, Quirino Pereira, dijo a Télam que "no son muchos los casos de gente que no se quiere vacunar" y que lo que sí ha ocurrido "es que muchos preferían no hacerlo a la espera de la primera dosis de la Sputnik".



"Ahora estamos vacunando a la gente mayor de 68 años que recibió la primera dosis en marzo y algunos de abril", añadió tras señalar que para ese se esperó un período de tres meses entre cada dosis.