Vizzotti: "Pronto vamos a estar cerca de 40 millones de dosis"

lunes, 19 de julio de 2021 00:00

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, estimó hoy que "muy pronto" la Argentina va a estar "cerca de las 40 millones de dosis" de vacunas contra el coronavirus y "la primavera va a ser con mucho más alivio de lo que la gente hubiera pensado". Vizzotti formuló estos conceptos en un reportaje con Radio 10 desde Inglaterra, a donde viajó junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini, en el marco del intercambio de experiencias sobre estrategias de vacunación contra el coronavirus Covid-19 que Argentina viene llevando adelante con ese país.



La ministra de Salud se mostró optimista sobre el avance de la vacunación a nivel local, y subrayó que hay un porcentaje bajo de "antivacunas" en la sociedad argentina. "Muy pronto vamos a estar cerca de las 40 millones de dosis, la primavera va a ser con mucho más alivio de lo que la gente hubiera pensado", destacó.



Sobre la variante Delta de coronavirus, dijo que "es mucho más transmisible, pero tiene menor letalidad" en relación a lo que se ha visto en el Reino Unido, país donde es predominante, pero aclaró que en nuestro país "todavía no tenemos predominancia" de esa cepa. "Debemos acelerar la segunda dosis" y por eso en la Argentina "se han acortado los intervalos (de aplicación de la segunda dosis) de la vacuna Sinopharm a 4 semanas y la Sputnik y AstraZeneca a 8 semanas".



"Todavía no tenemos predominancia de circulación de la variante Delta", aclaró la funcionaria, pero recordó que "tenemos ya 22 aislamientos de esta variante que llegaron del exterior", principalmente Estados Unidos. También remarcó que "los expertos estiman que la variante Delta va a ser la que gane la carrera entre las otras variantes" en todo el mundo.



La funcionaria contó también que en su viaje (regresa mañana al país) pudo dialogar "con la persona que desarrolló la vacuna en la Universidad de Oxford", quien "tiene una humildad enorme" y "venía trabajando hace mucho" en vacunas contra los coronavirus, hecho que comparó con "los científicos de Gamaleia" que desarrollaron la vacuna rusa Sputnik V.



También sobre el Reino Unido destacó que "el número de internaciones es muchísimo más bajo" con muy poca gente en terapia intensiva en esta tercera ola y señaló que "en el día de mañana están planeando levantar las medidas de restricción y poner mucho foco en la responsabilidad individual de los cuidados" en esa país.



Entre esa medidas "el barbijo va a ser de uso optativo en lugares cerrados" y dijo que desde acá habrá que "ver cómo evoluciona" ese tema. Por otro lado recordó que "no hay ninguna vacuna que impida la circulación del virus" sino que lo que hacen es "evitar las internaciones y las muertes". Y pidió "no dar falsas expectativas de que con la vacuna se resuelve todo".



En otro tramo de la entrevista se refirió a la donación de vacunas de Moderna por parte de Estados Unidos, al destacar que "es la donación más grande" que llegó a un país de América Latina de parte de esa Nación. Vizzotti celebró porque esa vacuna es "la más próxima a ser autorizada para el uso en adolescentes de 12 a 17 años" por las autoridades sanitarias, y marcó la "importancia de dar estas vacunas a los adolescentes con comorbilidades".



También señaló como un acierto "adelantar la firma del convenio con Moderna", que se suscribió días atrás por 20 millones de vacunas que llegarán en 2022, como un modo de ir también preparando el operativo del año próximo. Y sobre hoy en día, dijo que siguen buscando "acelerar la llegada de dosis" mientras ya hay comprometidas "8 millones de dosis en agosto y 8 millones en septiembre" de diferentes laboratorios, además de destacar "el envío de sustancia activa para producir la Sputnik V" a nivel local.



"La capacidad instalada para dar las vacunas una vez que lleguen es rápida", subrayó la funcionaria, que fue optimista sobre la escalada en la vacunación contra el Covid-19 a partir de la llegada de más contingentes de inoculantes.