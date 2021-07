Asesinaron a puñaladas a una anciana de 85 años en Moreno y por el femicidio detuvieron al esposo

lunes, 19 de julio de 2021 00:00

Una anciana de 85 años fue asesinada a puñaladas y tapada con sábanas y frazadas en la habitación matrimonial de su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno, y por el femicidio detuvieron al esposo de la víctima, quien le dijo a su hijo que ambos habían sido atacados por delincuentes que ingresaron a la propiedad, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El hecho fue descubierto hoy en una casa ubicada en la calle Marqués Alejandro María de Aguado al 2300, en dicha localidad de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que efectivos de la comisaría 8va. de Las Catonas acudieron al lugar tras el llamado de un hombre que alertó sobre el asesinato de su madre.



Los uniformados se entrevistaron con el denunciante, quien encontró a su madre Ana María Acevedo asesinada de varios puntazos en el pecho, ensangrentada, tirada en el suelo de la habitación matrimonial y tapada con sábanas y frazadas. El mismo hombre les relató que su padre, Segundo Anastasio Acevedo, de 88 años le contó que varios asaltantes habían ingresado a la vivienda durante la noche y que los habían golpeado a ambos, pero respondió con evasivas a sus preguntas en cuanto al presunto ataque.



Es que, según el hijo del matrimonio, su padre solía divagar en sus comentarios debido a su avanzada edad, además de referir que siempre estaba con su madre durante todo el día, informaron fuentes policiales. Luego de que los efectivos constataran la presencia del cadáver de la anciana, personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez acudió a la escena del crimen junto a peritos de la Policía Científica.



Asimismo, un médico policial corroboró el fallecimiento de Acevedo y estableció una data de muerte de entre cinco y ocho horas. Si bien el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca, se esperaba la operación de autopsia para determinar la cantidad de puñaladas que recibió la víctima.



En tanto, los peritos que trabajaron en la vivienda no observaron a simple vista el faltante de elementos de valor ni desorden en la finca, al tiempo que se incautaron de una cuchilla que se encontraba en la mesa de luz de la habitación matrimonial. También secuestraron el pantalón y las zapatillas que llevaba puesto el esposo de la víctima, ya que estaban manchados con sangre, añadieron las fuentes consultadas.



De esta manera, con las pruebas recolectadas y dado a que el anciano no presentaba golpes, el fiscal Federico Soñora, a cargo de la UFI 4 de Moreno-General Rodríguez, dispuso la aprehensión de Acevedo, al que le imputó el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. El acusado quedó alojado en una comisaría y esta tarde un médico lo examinó y sugirió que sea sometido a una evaluación psiquiátrica, por lo que no podrá ser indagado hasta tanto ese informe indique si está en condiciones o no de hacerlo.