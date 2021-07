Monotributo: cuándo hay que recategorizarse y cuánto habrá qué pagar tras la nueva ley

domingo, 18 de julio de 2021 17:03

Luego de que el Senado convirtiera en ley la reforma del Monotributo, la segunda en el año y por la que se dio marcha atrás con el aumento retroactivo de las cuotas, los poco más de 4 millones de pequeños contribuyentes tendrán un nuevo calendario para efectuar los pagos, regularizar deudas y cumplir con un trámite obligatorio que, en general suele vencer en julio.

Por los cambios enviados al Congreso en junio por el oficialismo, luego de las quejas de los contribuyentes del régimen simplificado cuando se encontraron con deudas con el Fisco, la AFIP había prorrogado sin fecha la recategorización, que se hace dos veces por año con parámetros como la facturación del semestre previo, hasta contar con la nueva normativa.

La aprobación del proyecto significa la anulación de la reforma previa, realizada en abril, y que también impulsaba el Gobierno. Apenas sancionada la ley, el ente que conduce Mercedes Marcó del Pont informó cuándo se deberá recategorizarse y definió los plazos para efectuar los pagos de las cuotas que operaban en junio, julio y agosto.

En ese sentido, la recategorización de los monotributistas estará habilitada entre el 28 de julio y el 18 de agosto. En tanto, la cuota que en principio vencía el 25 de junio, podrá cancelarse hasta el 5 de agosto, al igual que las que no hubieran sido canceladas en los primeros seis meses de año.

Por otra parte, la cuota de este mes opera el próximo 20 de julio, según consta en la página web de Monotributo de la AFIP. Tiene en cuenta la recategorización de oficio que había hecho la AFIP en junio, las nuevas tablas 2021 con incrementos de 35% contra el año previo.

Se trata de la cuota correspondiente al sexto mes del año, por lo que se podrá cancelar hasta principios del siguiente mes y debería ser con las tablas vigentes en 2020.

Por su parte, el pago de la cuota séptima cuota podrá pagarse hasta el 27 de agosto. Y se hará con los nuevos valores estipulados para el segundo semestre por la ley sancionada la semana pasada, que implican una actualización extra de entre 35% y 77% sin aumentar la cuota mensual del monotributo.

Así, desde el 1° de agosto y hasta el 31 de enero de 2022, las escalas del Monotributo quedarán de la siguiente manera:

Categoría A: el límite de facturación anual pasa a $370.000.

Categoría B: el tope quedó en $550.000.

Categoría C: la facturación sube a $770.000.

Categoría D: el monto máximo se ubica en $1.060.000.

Categoría E: el límite máximo llega a $1.400.000.

Categoría F: el tope de facturación queda en $1.750.000

Categoría G: el máximo aumenta a $2.100.000.

Categoría H: es la más alta para quienes venden servicios y el techo de facturación será de $2.600.000.

Categoría I: el máximo aumenta a $2.910.000.

Categoría J: el tope alcanza $3.335.000.

Categoría K: el máximo se incrementa hasta $3.700.000.

La nueva reforma para el Régimen Simplificado, cuya promulgación y reglamentación se daría en los próximos días, además incluye las siguientes modificaciones:

Podrá en marcha un plan de pagos para los que tengan deudas y quita las multas por moratoria que permitirá cancelar deuda vencida en hasta 60 cuotas mensuales con un interés de financiación no superior al 1,5% mensual.

Los monotributistas de las categorías más altas deberán pagar una cuota especial para mantenerse en el régimen y no pasar a ser inscriptos. Podrán hacerlo siempre y cuando sus ingresos que no superen el monto equivalente a 1,5 veces los ingresos brutos máximos de la Categoría “K” ($5.550.000 por año) y sus bienes en el país y el exterior no supere los $6,5 millones.

