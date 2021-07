Cafiero agradeció a Estados Unidos al recibir la donación de 3,5 millones de vacunas

sábado, 17 de julio de 2021 00:28

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó hoy su satisfacción por la llegada de 3,5 millones de vacunas Moderna enviadas por el gobierno de Estados Unidos y expresó su "agradecimiento" por lo que consideró "la donación más importante que se ha hecho en la región".



Cafiero, junto a la encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, MaryKay Carlson, recibió esta noche en Ezeiza a los dos aviones de Aerolíneas Argentinas que trajeron 3,5 millones de dosis de vacunas Moderna. Con esta partida, sumadas a las 768 mil dosis que llegaron esta tarde desde China, la Argentina superó los 36 millones de dosis recibidas para su plan de inmunización.



"Ser depositarios de esta donación a nosotros nos representa haber llegado a los 36 millones y medio de vacunas en el territorio argentino y esto es producto de la determinación del Presidente de avanzar en la cooperación, con el cuidado de los bienes soberanos, con el cuidado de la Argentina, y así poder conseguir estas vacunas y muchas más que estarán llegando", señaló el funcionario.



Destacó las gestiones que se están haciendo con diversos laboratorios para "poder dar vuelta la página y terminar con esta pandemia". "Para eso necesitamos vacunar, vacunar y vacunar, no detenernos; la campaña de vacunación sigue avanzando y vamos completando los esquemas de vacunación para ir avanzando hacia la vida que queremos", subrayó.



Por su parte la funcionaria estadounidense sostuvo que están "muy felices de poder entregar al pueblo de Argentina estos tres millones y medio de vacunas Moderna, en lo que es la donación más grande de los Estados Unidos aquí, en esta región". "Son vacunas de reconocida efectividad, para salvar miles de vidas y es uno de los mayores honores que he vivido en 35 años de carrera diplomática. Nuestra sólida relación bilateral se basa en valores compartidos y relaciones entre personas, y no hay nada más importante que garantizar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos", agregó.



Remarcó que "todos sabemos que la pandemia no reconoce fronteras" y destacó los esfuerzos de la ministra argentina de Salud, Carla Vizzotti, su equipo de salud y "todos los que han trabajado de cada lado para esta donación".



"Hemos realizado donaciones a la Argentina por 4 millones de dólares para combatir el Covid 19 y seguramente continuaremos haciéndolo. Vamos a continuar trabajando en conjunto para combatir esta pandemia", concluyó. A su vez, Cafiero dijo estar "expectante" para avanzar en la vacunación entre las personas de entre 12 y 17 años, para lo cual, dijo, se está "esperando la aprobación definitiva de la autoridad regulatoria norteamericana".



"Una vez que eso esté, vamos a avanzar con la vacunación en ese rango etario", aseguró. "Los gobernantes no tenemos que mirar fronteras, tenemos que avanzar con un espíritu solidario, con un espíritu colaborativo, para poder avanzar entre todos y esta es una muestra de solidaridad para avanzar en la campaña de vacunación, seguir sorteando obstáculos, avanzar con paso firme y determinación en defensa de los argentinos y argentinas", concluyó Cafiero.