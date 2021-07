Cinco detenidos y dudas sobre el móvil a un año del asesinato de un exconcejal de Rosario

jueves, 15 de julio de 2021 00:00

Cinco personas, entre ellas un piloto peruano considerado jefe de una banda narco, están acusadas de participar del asesinato del exconcejal de la ciudad de Rosario, el pastor evangelista Eduardo Trasante, de cuyo crimen se cumple hoy un año sin que exista una hipótesis firme sobre el móvil del homicidio.



"Luchar por justicia para Eduardo para nosotros no es solo continuar insistiendo en el ámbito judicial para que la investigación avance hasta que caiga el último de los responsables", dijeron esta tarde desde Ciudad Futura, la coalición política en la que militó la víctima. "Es también retomar su ejemplo y continuar su pelea por una ciudad libre de desigualdad y violencias", sostuvo el partido político local en un comunicado.



Trasante fue asesinado de un disparo en la cabeza la tarde del 14 de julio del año pasado en la vivienda que compartía con su pareja, Carolina Leone, ubicada en San Nicolás al 3600 de Rosario. Su crimen trascendió las fronteras de esta ciudad santafesina no solo porque había ocupado un lugar institucional en el Concejo Municipal, sino porque se trataba del padre de una de las víctimas de un resonante caso de violencia: el Triple Crimen de Villa Moreno, ocurrido en Año Nuevo de 2012 y en el que murieron tres militantes sociales.



Dos años después de ese hecho el pastor sufrió el asesinato de otro de sus hijos, Jairo Natanael, baleado a la salida de un boliche tras una discusión. Hace un año dos hombres golpearon a la puerta de su casa, pidieron por su hija y una vez adentro le dispararon dos veces, según la investigación. Un tiro le dio en un brazo y el otro, que le impactó en la frente, provocó su muerte. El ingreso y la salida de los sicarios quedaron grabadas por cámaras de videovigilancia de la zona, pero aún no fueron identificados.



En octubre del año pasado los fiscales Matías Edery y Gastón Ávila, que investigan el asesinato del exconcejal que renunció a su banca a fines de 2018 por un presunto caso de acoso, imputaron a cinco personas por su posible participación en el crimen.

Uno de ellos es un piloto peruano de 27 años llamado Julio Rodríguez Granthon, quien está preso en la cárcel santafesina de Piñero a la espera de un juicio oral por el comercio de 15 kilos de cocaína. Este sospechoso fue acusado de ser quien desde el pabellón 9 de ese penal realizó las gestiones para conseguir el vehículo utilizado en el crimen de Trasante, un Peugeot 308 blanco que había sido robado y luego apareció abandonado.



Los fiscales, además, acusaron a Alejo Leiva (21) y a Facundo Sebastián López (22) haber recibido directivas o pedidos de Rodríguez Granthon y de otro preso ligado a la banda de "Los Monos", llamado Elías Zenón, para adquirir el auto robado. De ese modo, según la acusación, ambos habrían participado de la logística necesaria para cometer el asesinato, cuyos autores materiales aún no están identificados. También fue acusado Brian Nahuel 'Buba" Álvarez como partícipe, por ser quien compró el Peugeot por 20 mil pesos a un joven que lo había robado un día antes y que fue imputado por el ese delito.



Mientras que su cómplice en esa compra, un joven identificado como Maximiliano Galbán, fue condenado a siete meses por encubrimiento en febrero pasado, recordaron fuentes del caso. Los investigadores aún no pudieron establecer si Leiva y López fueron los autores del crimen, pues no cuentan con evidencia para acusarlos como ejecutores.



Tampoco está claro al cumplirse un aniversario el móvil del asesinato, que desde Ciudad Futura considera un "crimen político", ni se pudo avanzar en determinar si los dos presos señalados como partícipes fueron o no parte de una cadena más extensa que lleva al instigador.