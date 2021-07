La justicia ordenó que se diseñe un plan para vacunar a los presos en las cárceles

martes, 13 de julio de 2021 00:00

La justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que presente un plan de vacunación contra el coronavirus para las personas privadas de libertad alojadas en las cárceles de la provincia bajo los mismos parámetros del programa que se aplica a la población en general.



La decisión la adoptó la cámara con el voto de los jueces Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel, quienes revocaron la decisión de primera instancia para hacer lugar a una medida cautelar presentada por Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, presidente y secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).



En el amparo, habían solicitado que el Ejecutivo provincial disponga la vacunación de todas las personas privadas de su libertad en igualdad de condiciones que el resto de la población.El Juzgado de Garantías 3 de La Plata había rechazado la cautelar por considerar que no se habían demostrado casos puntuales en que una persona privada de su libertad se hubiera inscripto en la aplicación “Vacunate PBA” y no hubiera obtenido su vacunación.



Sin embargo, para los camaristas, “las personas que se encuentran privadas de su libertad pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial que aquellas personas que no se hallan en tal situación”.



De esta forma, la Cámara Contencioso Administrativo ordenó al Poder Ejecutivo provincial a que en el plazo de cinco días presente un plan programado de acceso a la vacuna contra el Covid-19 a las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos de riesgo frente a dicha enfermedad, en compatibilidad con la evolución en la inoculación en el que se encuentra el programa provincial "Buenos Aires Vacunate".