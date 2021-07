Diputado boliviano anunció la creación de una comisión para investigar envíos de armas desde Argentina

sábado, 10 de julio de 2021 20:03

El diputado nacional de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS) Juanito Angulo Huampo, adelantó que el lunes, en el Congreso de ese país conformarán una comisión para seguir la investigación sobre el presunto envío de material y pertrechos policiales por parte del gobierno argentino de Mauricio Macri cuando se intentaba consolidar en el Estado Plurinacional el golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.



“El día lunes vamos a realizar todas las acciones y si es posible vamos a formar comisión de diputados y de senadores para que se pueda dar un seguimiento pertinente a esta causa”, sostuvo Huampo en declaraciones a la radio AM 750.



El pasado jueves, el gobierno de Bolivia denunció el envío de material y armamento policial por parte del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia para reprimir las protestas sociales ante la asonada que derrocó a Morales.



Por su parte, en un informe oficial y preliminar, el Ministerio de Seguridad que conduce Sabrina Frederic detectó "inconsistencias" en relación a esos envíos, y anunció que la información será actualizada en las próximas horas con el objetivo de "esclarecer" las denuncias realizadas por el gobierno boliviano.



Al respecto, el diputado del MAS informó que el lunes se llevarán a cabo “todas las acciones que corresponden” para obtener mayor información y se va a pedir un informe al presidente Alberto Fernández.



“Se confirma la participación del gobierno de Macri y también hemos establecido hace semanas atrás la participación de la administración de Ecuador que encabezaba Lenín Moreno”, detalló el legislador.



En ese sentido, el diputado del MAS destacó que estas acciones “someten la soberanía” del pueblo boliviano a un gobierno extranjero “como el de Macri en su momento” y agregó esos envíos de armas se vinculan con “un plan a nivel internacional” para derrocar a Evo Morales.



“Estamos en la tarea de recabar más información. Esperamos que en las siguientes horas se pueda materializar todo lo que se ha establecido con la colaboración del ex presidente Macri a nuestro Estado plurinacional”, remarcó.



Además, Huampo indicó que el Ministerio de Defensa de Bolivia detallará “en las siguientes horas” cómo ingresaron esos materiales bélicos a la nación andina.



“El único objetivo es encontrar la veracidad, el esclarecimiento de estos hechos irregulares que se han llevado a cabo en su momento. Una vez que tengamos todos los elementos de manera objetiva, se van a realizar las acciones legales y por supuesto el señor Macri tiene que responder sobre por qué envió este material bélico”, completó.



Y agregó: “En Bolivia no estamos acostumbrados a tener este tipo de materiales bélicos. Esperamos que se avance para encontrar los hechos y participaciones de manera objetiva”.