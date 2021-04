Provincias confirman nuevas medidas a tono con las restricciones nacionales por COVID

jueves, 8 de abril de 2021 19:09

Gobernadores e intendentes anunciaron en las últimas horas nuevas disposiciones de restricción horaria de actividades comerciales y de circulación de personas en la vía pública, a tono con el decreto del presidente Alberto Fernández que propone medidas preventivas y focalizadas para enfrentar la segunda ola de coronavirus.



Luego de que el decreto 235/2021 fuera publicado en el Boletín Oficial, varios mandatarios coincidieron con los postulados de la resolución al señalar que "es necesario reducir la circulación innecesaria de personas", aunque con medidas de cuidados especiales para mantener la presencialidad de las clases en las escuelas y sostener las actividades económicas principales de las provincias.



En ese marco, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que en la provincia "se va a acatar al pie de la letra" el decreto adaptándolo "al sistema de fases que ya dio resultados el año anterior" y anunció, entre otras medidas propias, que en unas 40 ciudades los comercios tendrán que cerrar entre las 20 y las 6 del día siguiente, a la vez que garantizó "una serie de medidas de sostén económico", además de un proyecto que contempla "una muy extensa moratoria de ARBA para los sectores que más sufrieron" y un refuerzo de las partidas para políticas sociales.



Kicillof explicó que tomó las nuevas medidas porque "es la única forma de evitar contagios masivos y que desborde el sistema de salud" ante lo que consideró "la impresionante velocidad de crecimiento" de casos de coronavirus en la provincia y graficó que esto "no es una ola, es un tsunami".



"Hay que parar los contagios, porque más contagios, son más internaciones y más muertos. Corremos el peligro de que se sature el sistema sanitario. Si no se hace nada, no hay sistema que aguante, ni siquiera en el primer mundo", remarcó.



Kicillof indicó que ante ello unos 40 distritos donde se registró mayor cantidad de contagios pasaron a Fase 3, por lo que "habrá cierre de locales de gastronomía de 23 a 6; prohibición de circular desde las 0 a las 6; y un cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana", mientras otros 16 municipios quedaron en Fase 5, con restricción horaria de 2 a 6, y 79 distritos en Fase 4, con limitaciones de 0 a 6.



"El resto de las restricciones van a respetar todo lo que planteó ayer Alberto Fernández y vamos a invitar a los municipios además a que liberen los estacionamientos", dijo para facilitar el uso de vehículos particulares en lugar del transporte público y advirtió que se aplicarán "severas multas por incumplimientos".



En Salta, el Comité Operativo de Emergencia (COE) decidió hoy restringir el horario de todas la actividades hasta las 24 y la circulación de 1 a 6, a la vez que se limitará la capacidad de los eventos sociales hasta 100 personas y las reuniones familiares y sociales hasta diez invitados.



"Las restricciones son necesarias para tratar de disminuir la gente que circula, sobre todo en la nocturnidad, que es lo que más preocupa", dijo el presidente del COE, Francisco Aguilar, y aseguró que Salta se encuentra en una situación de riesgo media-baja, “lo cual es muy dinámico y puede cambiar, porque lo que pasa en el AMBA repercute en el resto del país”.



La Pampa, en tanto, no tendrá que restringir actividades porque, según el gobernador Sergio Ziliotto, como la provincia no tiene zonas "de alto riesgo" de contagio mantendrá los horarios extendidos en actividades comerciales y sociales "producto de la responsabilidad social y un Estado presente".



Ziliotto apuntó que ante la llegada de la segunda ola de coronavirus en el país "es momento de cuidarse y hacer lo mínimo posible, hacer las actividades obligatorias y dejar las cuestiones sociales para más adelante".



En Catamarca, donde el gobernador Raúl Jalil dijo que "ante la gravedad de la situación sanitaria en el país, acompañamos las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández y su equipo", el municipio de Andalgalá dispuso el retorno a la etapa de convivencia "roja", identificada como "aislamiento estricto", debido al incremento de casos de coronavirus que se detectaron durante los últimos días.



En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet, añadió que "es necesario reducir la circulación innecesaria de personas para hacer frente a la segunda ola de Covid" y llamó a priorizar "la presencialidad en las escuelas y el sostenimiento de la actividad económica" en la provincia.



El gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur, afirmó que su gobierno va "a seguir los mismos lineamientos que hay a nivel nacional" con "el sólo objeto de cuidar a nuestra gente" y remarcó que "hoy más que nunca no tenemos que cuidar y esto es lo que ustedes ven con el distanciamiento, el uso del barbijo, lavarse las manos con agua y jabón, ponerse alcohol", además de evitar las fiestas clandestinas.



"Si bien nos hemos venido preparando hay una segunda ola que ya está entre nosotros y por eso hoy más que nunca tenemos que redoblar los esfuerzos", apuntó el médico tucumano y exministro de Salud de la Nación.



La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, explicó hoy a Télam Radio que puso en marcha una ronda de consultas con representantes del sector económico e intendentes "para, en conjunto, ir evaluando en esta etapa de la pandemia cuáles son las necesidades de cada región, cuáles son los protocolos que hay que ajustar, qué medidas pueden ser adecuadas en este momento y cuáles habrá que reservar para un tiempo más adelante".



Y, tras señalar que "estamos todavía con bajo nivel de contagio relativamente", recordó que "Río Negro ya tiene una restricción nocturna porque la mantuvimos durante toda la temporada de verano y que fue evaluada por todos los sectores como muy positiva".



De modo similar, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac encabezó la reunión de Acuerdo San Juan, una multisectorial que reúne a dirigentes y empresarios, y señaló que "a través del diálogo, vamos a poder determinar los pasos que daremos en pos de preservar nuestra salud, sin descuidar la actividad económica, que es fuente de trabajo para miles de sanjuaninos".



El vicegobernador Roberto Gattoni adelantó que no se planean aplicar "restricciones severas” sino "adecuaciones y revisiones de los protocolos” de bioseguridad en función de “las facilidades que le otorga al gobierno provincial el decreto nacional, en función de su condición sanitaria”.



“Se tomarán medidas que contribuyan a no concentrar la circulación en horas picos y trabajar en cómo nos acomodamos entre todos los sectores para poder confluir al mejor funcionamiento sin que se afecten las actividades”, añadió y apuntó que se analiza "que la actividad nocturna termine a la 1".