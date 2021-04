La venta de autos usados creció en marzo 65,03% interanual

domingo, 4 de abril de 2021 10:20

Las operaciones de compraventa de vehículos usados en el mercado local alcanzaron las 156.793 unidades en marzo, lo que representó una suba del 65,03% respecto de igual período de 2020, mes en el que comenzaron las medidas para frenar el avance de la pandemia, de acuerdo a un informe elaborado por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).



Respecto a febrero pasado, las ventas de vehículos usados crecieron 25,25%, preció la entidad.



De esta forma, en el primer trimestre del año se concretaron un total de 414.501 operaciones, lo que implicó un alza de 11,10% en comparación con el mismo período de 2020.



El secretario de la CAA, Alejandro Lamas, dijo que "no tiene sentido comparar el crecimiento del 65,03% en las ventas de autos usados durante marzo con igual mes de 2020 porque en este último fue el comienzo de la pandemia", pero destacó el crecimiento registrado respecto a febrero pasado.



"Es importante en cambio mirar el aumento del 25,25% comparado con febrero y sobre todo si buscamos en los archivos y encontramos que el mes pasado supero el volumen de comercialización con marzo del 2013 (143.980 vehículos) que fue el mejor año de ventas de la historia (1.855.032 unidades)”, señaló.



En esa línea, aseguró que "si la tendencia se consolida estaríamos entrando en una senda de recuperación muy interesante”.



Lamas expresó también que "es importante detallar varios puntos: uno es que el valor del dólar no es el mismo que meses anteriores, además de que no se ha normalizado y por el contrario se está profundizando la demora en la entrega de autos 0km".



"Sumado a esto, a raíz de este problema los precios de los autos usados no encuentran un techo, y pese a que los consumidores quedaron atrapados en hacer frente a los pagos de servicios públicos y al aumento desmedido del costo de vida en general, con sueldos que quedaron ampliamente relegados, la compra va en aumento", acotó.



También afirmó que "las operaciones se siguen realizando entregando el usados y efectivo o efectivo directamente porque la financiación sigue siendo prohibitiva".



Pese a esos datos, el directivo sostuvo que desde la entidad miran "con un prudente optimismo el camino de la ansiada recuperación, en la medida que el gobierno nacional no decrete cierres de comercios a causa de la pandemia”.



En el mes de marzo el ranking de los 10 modelos usados más vendidos fueron el VW Gol Trend: (10.421 unidades); seguido del Chevrolet Corsa y Classic (6.044); Renault Clio (4.452); Toyota Hilux (4.439); Fiat Palio (3.755); Ford Fiesta (3.568); Ford EcoSport (2.951); Ford Ka (3.190); Ford Ranger (3.143); Ford EcoSport (3.113); y Ford Focus (2.990).



En tanto, las únicas provincias que registraron bajas durante el primer trimestre del año fueron Formosa (-19,94%); Catamarca (-7,71%); Santa Cruz (-6,29%); y Neuquén (-1,53%).



En cambio, explicaron el aumento y mostraron un crecimiento en la venta de autos usados en este primer trimestre: Tierra del Fuego (21,99%); Santiago del Estero (20,79%); CABA (20,29%); Buenos Aires (13,39%); La Pampa (12,22%); La Rioja (11,97%); Chubut (11,86%); Córdoba (11,62%); Entre Ríos (10,41%); Santa Fe (10,34%) y Chaco (9,38%), entre otros distritos.