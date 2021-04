“A las flacas que se hacen las difíciles les doy dos trompadas y las dejo en 4”

sábado, 3 de abril de 2021 21:31

"A las flacas que se hacen las difíciles como vos yo les doy dos trompadas y las dejo en 4. Son mías. Vos no sabés quién soy yo". Nadia Cano, hermana de Marcos Montenegro Cano, el basquetbolista que murió apuñalado, publicó en sus redes sociales un largo descargo en el que cuenta las amenazas que habría recibido de parte de Álvaro Quiroga, a quien acusa de haber asesindo a su hermano.

En su cuenta de Instagram, la joven tucumana contó en detalle el hostigamiento que sufre por parte de Quiroga, a quien denuncia por haber matado a Marcos frente a la Maternidad cuando intentó defenderla. En su duro relato, Nadia también expresó que el acusado sigue en libertad gracias a sus vínculos políticos.

"Un día llegó al lugar donde yo trabajaba y comenzó a hacer preguntas; como me llamaba cuántos años tenía, etc. Después empezó a decir que linda que era. Cuando podría salir a tomar algo con él, yo le respondía ´no gracias, yo no salgo con gente que no conozco´. Él siguió insistiendo y mi respuesta seguía siendo la misma". Así comienza el posteo que Nadia Cano escribió en su cuenta de Instagram, donde relató con lujo de detalles la violencia de género que sufrió de parte de Quiroga.

El texto continua: "Los días pasaban y el seguía insistiendo, un día me dijo; "¿En serio me vas a decir que no? Vos no sabes quien soy yo’’ a lo que le respondi que justamente porque no lo conocía es que no quería salir. medio alterado me dijo, no se porque te haces tan la difícil si tampoco estás tannn buena, yo lo ignore y seguí haciendo mis cosas. Otro día volvió y me dijo flaca vos vas a salir conmigo porque a mí nadie me dice que no, a lo que le respondí de verdad no quiero y me estás poniendo incómoda así que por favor te pido que te retires y me respondió a las flacas que se hacen las difíciles como vos yo les doy dos trompadas las dejo en 4 y son mías y me repitió vos no sabes quien soy yo. Yo me aleje y él se fue."

"Después de eso yo muy asustada le conté a mi hermano, él desesperado me decía que le diga quién era, yo le decía llorando que no sabía quién me decía que lo describiera, yo lo describi y Marcos me dijo que ya iba a preguntar quién era... Después de eso mi hermano me dijo quedate tranquila es un falope.. no te va a hacer nada. Entonces yo seguí tranquila porque Álvaro ya no volvió a mi lugar de trabajo", continua el relato Nadia, en su cuenta de Instagram.

Por último, el texto, en el que además reitera el pedido de justicia, finaliza: "Hasta el que el 16/01/2021 apareció en mi casa junto a Gonzalo Martin dimarco que era el chico que lo acompañaba Intento sacarme de mi habitación de la que estaba la ventana abierta y cuando yo grité, salieron corriendo mis dos hermanos, Álvaro Quiroga y Gonzalo Dimarco, nos apuntaban ambos con un cuchillo. Cuando Álvaro mr tiraba con el cuchillo mis hermanos saltaron la ventana. Los persiguieron y al llegar a la puerta de la maternidad Álvaro Jorge Quiroga apuñaló primero a mi hermano Gonzalo Montenegro Cano, debajo de la costilla derecha dejandolo herido gravemente y a mi hermano Marcos Tomas Montenegro Cano, lo apuñaló al costado de la tetilla izquierda lo que causó su muerte. Cárcel para Álvaro es un acosador homicida".

Fuente: Crónica.