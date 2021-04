Quedó en libertad el conductor que atropelló y mató con su camioneta a dos asaltantes

sábado, 24 de abril de 2021 12:52

El joven de 25 años que mató con su camioneta a dos delincuentes que lo habían asaltado en moto en la ciudad santafesina de Rosario recuperó hoy la libertad tras declarar ante la Justicia, informaron fuentes judiciales.El joven, identificado como Diego C., fue imputado el 11 de abril último por el delito de "homicidio simple" tras arrollar tres días antes con su camioneta a dos personas que le habían robado, por lo que un juez le dictó entonces prisión preventiva por 60 días.



La defensa de Diego C. solicitó hoy una nueva audiencia ante la decisión de su cliente de declarar –se había negado cuando fue imputado- y el fiscal del caso, Patricio Saldutti, pidió que siga el proceso en libertad, bajo el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, informó esta noche el Ministerio Público de la Acusación (MPA).



Familiares, amigos y vecinos del barrio Fisherton, donde reside el joven, realizaron dos movilizaciones en las que reclamaron su libertad. Según informó el MPA, para solicitar la excarcelación el fiscal Saldutti determinó hoy que tras la declaración “se divisa objetivamente la posibilidad de la existencia de un futuro encuadre legal menos gravoso, si bien la calificación legal de homicidio simple se mantiene en la actualidad, la posibilidad futura colocaría la escala penal inferior a la que se valoró en la audiencia imputativa inicial”.



“La Fiscalía considera que en este momento del proceso y con los elementos recabados, se pueden garantizar los fines procesales y razonablemente inocular los riesgos existentes (de fuga o entorpecimiento de la investigación)”, señaló el MPA en un comunicado. Por esa razón, solicitó “una medida cautelar no privativa de la libertad” mientras continúa el proceso. Diego C. fue acusado de homicidio tras arrollar con su camioneta, la tarde del 8 de abril pasado, a Luciano Escudero (29) y Diego Quiroga García (25).



Según la investigación, ambos lo habían asaltado ocho minutos antes de morir en el barrio de Fisherton, donde le robaron dos mil dólares y dos mil pesos. Las cámaras de videovigilancia secuestradas por el fiscal mostraron el momento en que el joven, tras una persecución, se sube a la vereda con la camioneta que conducía y arrolla a los ladrones, que escapaban en moto.



El juez Román Lanzón aceptó hoy el planteo del fiscal Saldutti y le otorgó la libertad al muchacho, que no podrá salir de la provincia de Santa Fe y deberá cumplir otras reglas fijadas en el proceso.