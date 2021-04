La historia del gaucho y el coronavirus que es furor en las redes

sábado, 24 de abril de 2021 16:59

Seguramente te llegan cientos de cadenas de whatsapp por semana, y la mayoría con información de dudosa veracidad sobre el coronavirus. En los últimos días ha habido un mensaje especial que consiguió arrancar sonrisas. Se trata de una poesía costumbrista en la que se relata cómo es la vida del gaucho Eustaquio en su visita a su amada Jacinta, en medio de la pandemia.

Leélo:

Llegó el gaucho enamorado

a visitar a su china.

Se apeó rápidamente,

ella estaba en la cocina.

Quiso abrazarla y besarla

como hace meses no hacía.

Ella estaba afanosa

limpiando con lavandina.

Él le pidió un besito,

la quiero mucho le dijo.

Ella contestó: El galope

le hizo caer el barbijo?

Él estaba decidido

a declararle su amor.

Ella le pidió la mano

y la roció con alcohol.

Qué pasa?, le dijo el gaucho.

Es que no me ha extrañao?

Y ella le preguntó al vuelo:

Ya se hizo el hisopao?

Y él meneó la cabeza

y le pidió un cimarrón.

Ella le dijo: Con gusto,

y se encaminó al fogón.

Era un gaucho muy bien puesto,

de gran coraje, aguerrido,

pero nunca imaginó

lo que traía el destino.

Había visto muchas cosas,

y nada lo sorprendía,

pero lo que vió en la mesa,

lo dejó sin alegría.

Allí estaban la yerba,

la pava, las tortas fritas...

Pero... "2 MATES" había

preparao la muy ladina.

Eustaquio desvió la vista

y herido en lo más profundo

dijo: Por qué 2 mates Jacinta

si usted y yo somos uno?

La Jacinta contestó:

Del tema 'el corona viru,

usted no se ha noticiao?

No venga a salameriarme

si no ha sido vacunao!!

El se arrimó a la ventana

y miró hacia el infinito...

Si para mates y besos

me pidió mil requisitos...

Cuántas cosas pedirá

si a la catrera la invito!!!??

Eustaquio se fue pensando

en cómo nos cambia la vida!!!

Ayer era todo risas,

besos y algarabía,

y hoy sin un "Negativo",

ni un triste mate convidan!!!

Historia ésta verídica

del Eustaquio y la Jacinta.

