Al intentar robarle la camioneta balearon a un periodista en José C. Paz

viernes, 23 de abril de 2021 01:01

Un periodista fue baleado esta tarde por tres delincuentes que intentaron robarle la camioneta en la localidad bonaerense de José C. Paz, informaron fuentes judiciales y policiales.



El hecho ocurrió en la esquina de las calles Félix de Azara y Polonia, frente a la plaza Santa Rita de dicha localidad del noroeste del Gran Buenos Aires. Voceros policiales y judiciales informaron a Télam que efectivos de la comisaría 2da. de José C. Paz acudieron al lugar tras un llamado al teléfono de emergencias 911 que alertó acerca de un intento de robo.



Los efectivos encontraron en el interior de la plaza a un hombre tendido en el suelo con una herida de arma de fuego, al que identificaron como Leonardo Gabriel Pigliacampi, de profesión periodista.



El hombre estaba consciente y presentaba un impacto de bala en la región intercostal derecha, sin orificio de salida, por lo que se solicitó de inmediato una ambulancia. De acuerdo a lo que pudo relatar el hombre, en instantes previos se encontraba junto a un amigo, cuando tres delincuentes, de entre 20 y 25 años lo intimidaron para robarle una camioneta Ford Ranger de su propiedad y al resistirse le efectuaron un disparo.



Tras balearlo, los tres asaltantes huyeron del lugar sin concretar el robo, informaron fuentes judiciales y policiales. A raíz de la demora en la llegada de la ambulancia, los uniformados trasladaron en un patrullero a Pigliacampi al hospital Mercante de José C. Paz, donde esta noche permanecía internado estable y fuera de peligro.



Interviene en la causa el fiscal Gustavo Carracedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 descentralizada de Malvinas Argentinas, quien dispuso una serie de medidas tendientes a identificar a los tres ladrones. Fuentes judiciales informaron que en la plaza donde ocurrió el hecho no hay cámaras de seguridad del municipio y que el propio periodista le describió al comisario la fisonomía y la vestimenta de los delincuentes.