Detectaron contagios de coronavirus en un geriátrico sin habilitación

martes, 20 de abril de 2021 17:45

Seis adultos mayores residentes de un geriátrico sin habilitación y sin vacunación de la ciudad misionera de Posadas se infectaron con coronavirus en las últimas horas y de inmediato fueron trasladados a un hospital donde comenzaron a ser tratados con plasma, informaron fuentes del Ministerio de Salud Pública provincial.



Los contagios se detectaron cuando uno de los residentes presentó fiebre y otros síntomas compatibles con la enfermedad, fue atendido de manera particular, y tras ser hisopado el test dio positivo en coronavirus.



Los otros 21 adultos mayores residentes y el personal del establecimiento fueron testeados, y 6 de ellos y un trabajador resultaron contagiados también.



Los infectados "estaban bien de salud, se activó el protocolo y fueron trasladados hasta el hospital de Fátima para aplicarles el plasma, luego fueron llevados de nuevo a la residencia donde permanecerán en una zona aislada del resto", señalaron los voceros.



El hogar "La Familia", ubicada sobre la avenida Francisco de Haro de Posadas, no estaba en los registros oficiales del Ministerio de Salud Pública y, por lo tanto, la mayoría de los adultos mayores no tenía vacuna contra el Covid-19, se informó.