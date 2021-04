Cuáles son las características de la variante Manaos detectada en Argentina

martes, 20 de abril de 2021 21:33

El médico sanitarista y asesor del gobierno bonaerense, Jorge Rachid, advirtió hoy que la cepa de Manaos es una variante que "ataca, con mayor virulencia, a una franja etaria mucho más numerosa porque es la que va de los 40 a los 65 años", y dijo que en la Argentina "todavía no es el virus prevalente pero lo va a ser en las próximas dos semanas".



En declaraciones a Télam Radio, el especialista explicó que la cepa de Manaos es una variante "como la inglesa y la de Río de Janeiro que es una mutante que va cambiando proteína de su estructura".



"Estamos hablando de moléculas, no de seres vivos, de seres que parasitan pero que no pueden sobrevivir por sí ni pueden tener vida propia, salvo la parasitación de huésped, cómo los seres humanos en este momento", explicó.



Indicó que cuantos más contagios hay, "mas la célula tiende a modificarse porque en algún momento deja de atacar, parasitar a los llamados grupos de riesgos, es decir las personas más débiles".



"Es como si un cazador que está detrás de una manada y primero va cazando a los que van quedando rezagados, los más viejos, y después va a tener que aumentar la velocidad para alcanzar a los más jóvenes que quiere cazar", agregó.



"La molécula hace lo mismo, va cambiando sus proteínas a los fines de poder parasitar sectores que hasta ese momento no parasitaba con firmeza, para poder actuar sobre mecanismos inmunológicos naturales que tienen las personas jóvenes", agregó.



El especialista explicó que esa franja etaria, al ser más numerosa, "ocasiona más daño en el impacto de los sistemas sanitarios y también más muertes y esto es lo que está sucediendo cuando ese virus se hace dominante, aunque en Argentina todavía no es el virus prevalente".



"Prevalente va a ser en las próximas dos semanas en función de que hemos encontrado ya ese virus circulando sin nexo epidemiológico, es decir sin contacto de las personas que lo portan con otros compatriotas que hayan estado en el exterior o en contacto con quienes hayan estado en el exterior", dijo.