COVID-19: el Gobierno Nacional dice que la estrategia multivacuna puede incluir a Cuba, India y Pfizer

viernes, 2 de abril de 2021 11:02

La asesora presidencial Cecilia Nicolini señaló hoy que dentro de la "estrategia multivacuna" decidida por el presidente Alberto Fernández para enfrentar la pandemia de coronavirus se incluyen negociaciones con India y Cuba, y no descartó a la farmacéutica estadounidense Pfizer "siempre que los intereses de los argentinos estén representados".



En diálogo con Radio La Red, Nicolini dijo que la Argentina está "hablando con todos" los productores a los que se tiene "acceso" en esta situación de "emergencia" en la que existen limitaciones de "disponibilidad" de vacunas para todo el mundo. Fue en ese contexto que sostuvo que "el Gobierno argentino no está cerrado a negociar con Pfizer" siempre que "los intereses de los argentinos se cuiden y estén representados".



La farmacéutica estadounidense había sido una de las primeras en tomar contacto con el Gobierno nacional e incluso realizó pruebas de su vacuna en la Argentina pero luego las negociaciones se empantanaron y quedaron suspendidas. Respecto de otras opciones, Nicolini dijo que, "desde el inicio, el Presidente encomendó tener una estrategia multivacuna" que implica "poder hablar con todas las farmacéuticas y estados soberanos que puedan acercar" dosis para la inmunización contra el coronavirus.



En ese sentido, el país busca vacunas que "sean seguras, eficaces y que estén disponibles en fase 3". Respecto de Cuba, dijo que -por los diálogos iniciados- se sabe que la producción de la vacuna llamada Soberana dispone "muchos avances muy esperanzadores" desde el punto de vista médico y que el país caribeño aspira a poder inocular a su población y también "exportarla".



La asesora explicó que, antes de una posible llegada a la Argentina, la vacuna cubana o cualquiera que pueda producirse en cualquier latitud, deberá demostrar su seguridad y su eficacia, ser recomendada por el comité de inmunización local y por la Anmat, para luego conseguir la venia por parte del Ministerio de Salud. En el mismo sentido dijo que se está en diálogo con India, pero señaló que lo más importante de los contratos es alcanzar un "cronograma" posible de entregas que incluya no sólo este momento de emergencia sino una pandemia que, según se prevé, "durará bastante".



Consultada respecto de los costos de cada fármaco, Nicolini dijo que "cada contrato es distinto", que en "varios se pagan adelantos" y puso como ejemplo las dosis obtenidas por la Argentina a través del mecanismo Covax, que "exige un pago" de ese tipo para "la producción". El mecanismo Covax es un fondo global para el desarrollo y la adquisición de vacunas por parte de los países, que lideran la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante las Epidemias (CEPI), la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización (GAVI), Unicef, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Por otro lado, en el marco de la entrevista que concedió esta mañana, Nicolini confirmó que los costos de todos los laboratorios son "similares" y que lo que paga argentina "está dentro del marco" de los que sucede con el resto de los países. Prefirió, por otra parte, no especificar cuántas dosis de Sputnik V estarán llegando en las próximas horas a Ezeiza ya que esa cifra depende de diversos desafíos logísticos de última hora en Moscú.



Finalmente, sobre una reunión entre el Presidente y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que podría concretarse en las próximas horas, Nicolini estimó que se buscará "evaluar la situación" muy "dinámica", y que la intención es "llegar a un equilibrio" que propicie los cuidados sin afectar a la población pero que evite "que el sistema de salud no llegue a tener complicaciones".