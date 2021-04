Según Gobierno, "la inmensa mayoría de los argentinos acompaña las medidas"

domingo, 18 de abril de 2021 14:54

El Gobierno volvió a resaltar hoy que "la inmensa mayoría de los argentinos" acompaña las medidas dispuestas para frenar el aumento de casos de coronavirus, pidió a los dirigentes opositores "no confundir" a la sociedad, que "está angustiada" y valoró el esfuerzo de los trabajadores de la salud.



Esta mañana, en su cuenta de la red social Twitter, el presidente Alberto Fernández expresó su reconocimiento a los trabajadores de la salud, aseguró que cuentan con su "admiración diaria" y lamentó que algunos "llamen a la confusión para sembrar discordia".



"Nunca resté valor al compromiso demostrado por el personal de salud", remarcó el Presidente, tras haber advertido expresiones de "malestar" en las que se le atribuyó haber aludido a "cierto relajamiento del personal médico" durante la pandemia.



"No suelo hacerme el distraído ante lo que veo. Escucho todas las voces. Por eso creo que amerita esta aclaración. Quiero reiterar mi gratitud a cada hombre y a cada mujer que pone todo su empeño en el sistema de salud. Cuentan con el reconocimiento social y mi admiración diaria", insistió.



En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, coincidieron hoy en destacar que la mayoría de las personas "quiere cuidarse" y cumple con las disposiciones fijadas por las autoridades nacionales para bajar los contagios de Covid-19 en los próximos 15 días.



Ambos funcionarios hicieron estas declaraciones durante una recorrida por la planta de almacenamiento de la empresa Andreani, ubicada en la localidad bonaerense de Benavídez, donde se controlan, fraccionan y acondicionan para su traslado las 864.000 dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca llegadas esta mañana al país, en un vuelo proveniente de los Países Bajos y gestionadas a través del mecanismo de cooperación internacional Covax.



"La inmensa mayoría de los argentinos acompaña las medidas y se está cuidando", dijo Cafiero sobre las últimas medidas contra el coronavirus. "Son decisiones que tienen un sentido común que es el cuidado de la vida, que es lo más prioritario", resaltó el funcionario.



Además pidió a los dirigentes políticos de la oposición que "actúen con responsabilidad", que "no confundan más a la gente" y sobre todo que "no angustien más".



Sobre la medida que estableció clases virtuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por 15 días, dijo que se trata de una disposición que "ya está tomada" y aclaró: "Todos queremos la presencialidad (en las aulas) pero necesitamos 14 días para volver a la virtualidad y avanzar en las medidas".



En este sentido señaló que debemos "bajar la cantidad de circulación en el AMBA, que el viernes tuvo su récord de casos y viene demostrando una incipiente y cada vez más acelerada ocupación de camas".



Específicamente consultado sobre su análisis sobre las protestas que se vieron ayer en el Obelisco y frente a la Quinta Presidencial de Olivos contra las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno nacional para evitar los contagios, señaló: "Nuestra tarea no es una tarea de comentaristas" sino "avanzar en la compra de más y más vacunas".



En este sentido afirmó que así como en 2020 pidieron más tiempo para fortalecer el sistema de salud, que incluyeron nuevas obras, la construcción de 12 hospitales modulares y ampliación "del 40% la capacidad de camas de terapia intensiva", ahora "es tiempo de la vacuna".



"Nosotros podemos rendir cuentas de en qué invertimos ese tiempo que le pedimos a la sociedad", aseveró el Jefe de Gabinete.



Y siguió: "Como ayer fortalecimos el sistema de salud, hoy debemos fortalecer la campaña de vacunación que es la más grande de nuestra historia".



En este sentido sostuvo que eso puede implicar "decisiones antipáticas, pero no venimos a especular", y recordó que "muchos podrían haber comprado vacunas pero las compra el Presidente".



Por su parte Vizzotti explicó que desde lo sanitario "todas las decisiones buscan poder disminuir la velocidad de aumento de los contagios".



"La mayoría de la sociedad quiere cuidarse, está preocupada y esperando recomendaciones concretas" contra la pandemia, aseguró la ministra.



También recordó que se trata de medidas "intensivas, focalizadas y transitorias" debido a la "velocidad exponencial" con que se propaga el virus en el AMBA.



"Esperamos ver ese descenso de la velocidad de contagio", finalizó la funcionaria.



El Gobierno apuesta a una rápida distribución del cargamento de vacunas de AstraZeneca a los 24 distritos del país (que se inicia hoy, según confirmó la ministra) y a la llegada mañana de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá una nueva partida de vacunas Sputnik V desde Moscú.



Mientras se avanza con el plan de vacunación, desde el viernes rige en el AMBA la prohibición de circular entre las 20 y las 6 por 15 días, con excepción de los trabajadores esenciales.



Entre otras disposiciones, por el lapso de dos semanas estarán cerrados los centros comerciales, los restaurantes (en el horario nocturno sólo pueden vender comida para llevar) y fueron suspendidas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados, en tanto que las clases volvieron a la modalidad virtual.



Según informó el Ministerio de Transporte, las nuevas medidas ya redujeron el mismo viernes en un 50% la circulación del personas en los servicios de transporte público por AMBA, en relación al promedio de usuarios que utilizaban este servicio en los días hábiles previos al aislamiento social.



Un informe de esa cartera consignó que en el día en el que entraron en vigencia las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para mitigar la propagación de casos de coronavirus, circularon 2.114.009 personas en el AMBA, cuando lo habitual son 4.242.450 de pasajeros.



El relevamiento indicó que desde la vuelta a clases se registró un pico de 2.518.590 personas que viajaron en transporte público en la semana del 29 al 31 de marzo. Eso representa "un 25% más de usuarios y usuarias que viajaron en transporte público en comparación a la semana previa de la vuelta a clases presenciales, en la cual se movilizaron 2.026.394 personas", añadió el trabajo.