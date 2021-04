Así terminan tus relaciones amorosas, según tu signo del Zodiaco

domingo, 18 de abril de 2021 16:59

Aries

Tu impulsividad será tu perdición. Tu falta de reflexión y facilidad para prejuiciar y sacar conclusiones rápidas harán un daño constante que irá erosionando tus relaciones hasta que se fracturen. Debes mejorar tu sentido del humor.

Noticias Relacionadas Consulta el horóscopo de este domingo 18 de Abril de 2021

Tauro

Nadie echa humo como el Toro. Puede que seas una persona normal y equilibrada en tu vida diaria, pero Dios mío, ¿Cuándo te atacan los celos? Todos deben tener cuidado. Si no logras manejar esto ahora, tu pareja probablemente despegará durante uno de tus infames ataques de celos intensos.

Géminis

La idea de uno solo para siempre es aterradora para Géminis. Honestamente, no crees que hayan hecho a la persona que puede apreciar todos tus lados diferentes. Si no cambias esta forma de pensar ahora y aprendes cómo profundizar en una relación, corres el riesgo de estar solo para siempre.

Cáncer

Los cánceres son cuidadores naturales, lo cual es encantador. ¿Pero sabes lo que envejece muy rápido? El amor sofocante y excesivamente necesitado, constantemente inseguro de un Cáncer . Crees que le está mostrando lo mucho que lo amas y quiere gritar y correr. En verdad, confía en ti mismo o lo perderás y sabrás que apestas en las rupturas.

Leo

Dado que ya piensa (lo siento, "sabe") que es la mejor y más inteligente persona de la sala, es difícil para usted estar presente en sus relaciones. ¿Cómo puedes ser cuando estás constantemente buscando a alguien mejor que la persona con la que estás? Aprenda a mirar un poco más de cerca lo que tiene, o desaparecerá.

Virgo

Es genial que te guste la organización y la vida impecable. Casa limpia, mente clara, o eso dicen. Pero cuando tu pareja siente que lo estás siguiendo y recogiendo pelos o células de la piel que pueden estar desprendiendo, la relación envejece . Aprenda a permitir que entre su vida un poco de desorden y el amor. La gente por naturaleza es desordenada.

Libra

Tu honestidad y amor por el amor te van a morder. En una relación a largo plazo, se siente tentado fácilmente por cosas como aventuras relacionadas con el correo electrónico a larga distancia. ¿Pero sabes qué más amas? La honestidad. Entonces, por supuesto, le dices la verdad a tu pareja, y por supuesto que se va.

Escorpio

Sexo. Sexo. Sexo. ¡Eres un tramposo! No quieres ser un malo, pero es como si el mundo estuviera lleno de conejitos de chocolate y para ti, todos los días es Domingo de Pascua. Si puedes romper este hábito, genial, bien por ti. Si no puede, considere una asociación no monógama y deje volar su extraña bandera.

Sagitario

Te encanta cuando la gente se ríe de tus chistes o escuchan con atención tus cuentos. Esto estaría bien si conociera a su audiencia. ¿Pero ese chiste sobre bolas anales que has estado guardando? Sí, no lo dejes caer delante del abuelo de tu pareja. Serás expulsado de la propiedad y de la relación.

Capricornio

Tu ego nunca NO se interpondrá en tu camino. Debido a que eres inteligente, ordenado y organizado, a tus parejas les encanta engañarte con elogios, besos y momentos sexys. Pero si se atreven a decir algo menos que un elogio babeante, estás fuera de la puerta.

Acuario

Vas a dejar a tu pareja actual porque no has superado a la que se escapó. Este "uno" podría estar en la cárcel por asesinato y no importa. Te enamoras fuerte y de por vida. Te lleva décadas superar a alguien, e incluso entonces, siempre se reservará una pequeña parte de tu corazón maravillosamente carismático.

Piscis.

Lo hiciste otra vez. Te enamoraste de la persona equivocada. Te abriste demasiado rápido en tu afán por encontrar el amor y ahora esta persona te va a destrozar. Te abrazaría si no hubiera todo un internet entre nosotros. Levántese, quítese el polvo y espere un buen rato antes de entregar su corazón a ciegas.